Copia il total look di Giulia Salemi! E ti sentirai subito a Parigi!

Chi mai lo avrebbe detto, che da un’esperienza così particolare, come quella del Grande Fratello Vip potesse nascere un amore, il vero amore. Perché forse è proprio vero amore quello che scorre tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, o per lo meno questo è quello che noi vediamo. In tutti i casi, la coppia ex gieffina si mostra in forma smagliante e più innamorata che mai, con uno sfondo unico, la città di Parigi. Oltre a mostrarsi innamorati e felici, sfoggiano dei look pazzeschi. Ad esempio? Scopriamolo insieme!

Chi ama i social media ama anche i propri influencer preferiti. Che siamo appassionate di cucina, di moda e di politica, sui social media possiamo “affezzionarci” a dei personaggi e seguirli, perché ci piace quello che dicono, ciò che postano e ciò che mostrano di loro.

Ad esempio noi appassionate di moda seguiamo sui social media le influencer che più si avvicinano al nostro modo di vivere la moda, e da cui quindi possiamo prendere spunto per i nostri outfit.

Giulia Salemi è una di queste: una giovane ragazza del mondo dello spettacolo, che con quasi 2 milioni di follower su Instagram è una delle nostre preferite, perché ci mostra con semplicità i suoi look all day, da cui noi possiamo prendere ispirazione.

E perché non farlo anche adesso? Prendiamo ispirazione da uno degli ultimi look pubblicati di Giulia Salemi sul proprio profilo Instagram, studiamolo dal punto di vista stilistico, e copiamolo, sempre a modo nostro!

Copia il total look di Giulia Salemi, per essere trendy e al passo con le tendenze!

Parigi! La città dell’amore, e anche della moda! Giulia Salemi ci ha mostrato entrambe le cose!

Veniamo a noi, e entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna con il look di Giulia Salemi.

La bella Giulia ha postato pochissime ore fa sul proprio profilo Instagram alcune foto della vacanza natalizia a Parigi, in cui indossava un outfit super trendy.

L’outfit nello specifico si componeva di un trench nero in ecopelle, un minidress aderente in velluto viola con frange, e una scarpa con tacco nera lucida.

Perché ci piace tanto questo look? Perché contiene alcuni dei trend di stagione:

il viola

il velluto

le frange

il trench

Giulia Salemi è riuscita ad unire alcuni dei trend dell’inverno 2021/22 in maniera sobria ed elegante, e per questo motivo dobbiamo assolutamente ricreare il suo look. Come? Con Shein!

Abbiamo selezionato per voi alcuni capi acquistabili sull’e-commerce di SheIn per ricreare il total look di Giulia Salemi:

mini abito in velluto viola aderente arricciato sui fianchi. Costo € 17,00.

trench in ecopelle nero. Costo € 17,00.

Due semplici capi per un look super trendy, ottimo per una serata con gli amici, e perché no? Per la serata dell’ultimo dell’anno!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sul look super trendy di Giulia Salemi a Parigi.

Cosa ci resta da fare? Aspettare la prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo!