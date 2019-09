Intervistato da Mara Venier, Stefano De Martino confessa il suo sogno di allargare la famiglia e dichiara tutto l’amore per Belen e Santiago

Stefano De Martino sta vivendo un momento d’oro in tv e nella vita privata ma non si accontenta. Dal ragazzo timido che è uscito dopo Amici al ruolo di mattatore in prima serata con Stasera tutto è possibile molto è cambiato. Ma soprattutto da qualche mese ha ritrovato la serenità accanto a Belen e questo per lui significa molto come ha spiegato a Domenica In.

L’ultima volta che Stefano era stato ospite da Mara Venier aveva fatto una specie di dichiarazione d’amore per l’ex moglie, ma migliore mamma che potesse sperare per suo figlio. Adesso che sono tornati insieme, lui si ritiene un uomo fortunato perché la vita gli ha dato un’altra possibilità. “Ci siamo ritrovati perché in realtà non ci siamo mai persi. Quando c’è un sentimento così forte è più facile e in qualche modo la distanza ha aiutato”.

Stefano De Martino ha una serenità interiore invidiabile e il merito è certamente dell’intesa con Belen Rodriguez. “Come abbiamo passato l’estate? Mi sono rilassato in vista di tutti gli appuntamenti che mi aspettavano. Ho fatto tante nuotate… camminate…. ho fatto tutte le cose che finiscono in ate… quindi potete immaginare”, ha raccontato lui.

Stefano De Martino e i suoi progetti, in famiglia e in tv

Una battuta, quella di Stefano De Martino, che ha portato anche ad una dichiarazione importante, quasi a luci rosse: “Io ho sempre voglia…”, ha detto il ballerino. Tutti si sono messi a ridere, a cominciare da zia Mara, ma lui ha spiegato. La sua voglia è legata al fatto che sogna di allargare la famiglia, arrivare almeno a tre figli. Lui e Belen ci stanno lavorando, questo non è un mistero e non lo nega nemmeno lui.

Intanto però c’è Santiago che gli riempie la vita. Fisicamente gli somiglia, ma è testardo come la mamma. Lui si ritiene fortunato perché hanno un figlio meraviglioso che sta crescendo in fretta. Soprattutto sembra non avere patito la situazione degli ultimi anni e tutto è ricominciato là dove si era interrotto. Gli ha cambiato la prospettiva di vita e non è poco.

Ora però si gode anche il successo dei suoi programmi, come Stasera tutto e possibile. Stefano è la migliore sorpresa del programma, anche se lui dice di avere sempre aspettative basse, così non delude mai nessuno. Ma tornerà a lavorare con Belen? “Non lo so se mi piacerebbe. Ci vuole l’idea comunque l’idea giusta al momento giusto”.

