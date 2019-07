Sara Affi Fella contro Luigi: “Basta subire, non starò in silenzio”

Sara Affi Fella si scaglia contro le ultime frecciatine lanciate dall’ex tronista Luigi Mastroianni: “Basta subire, non starò in silenzio”

Tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni dopo il disastroso trono che li ha visti protagonisti tra i due si è creato quasi un clima d’odio. La loro relazione è durata solo qualche settimana prima che la ragazza lo scaricasse. Poi si era scoperto che Sara continuava di nascosto a rivedere il suo ex, Nicola Panico e che alla fine aveva iniziato una storia con Vittorio Parigini, giovane attaccante del Torino.

Peripezie che hanno trovato coincidenze incredibili anche nel trono di Angela Nasti che dopo aver mollato Alessio Campoli (la sua scelta) è volata a Ibiza e quando è tornata ha iniziato una relazione con Kevin Bonifazi. Luigi Mastroianni ha notato tutte queste similitudini ed ha documentato il tutto su Instagram “29 maggio a Ibiza, 15 giorni dopo in Serie A”

Sara Affi Fella dura stoccata contro Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella che non ha apprezzato le affermazione dell’ex tronista e gli ha risposto per le rime a Luigi Mastroianni attraverso alcune Instagram Stories.

“Ho appena aperto Instagram e ho letto un articolo di Isa e Chia dove Luigi mi ha nuovamente mandato una chiara frecciatina e questa volta sono qui per rispondere perché è un anno che va avanti tutta questa storia.

Siccome è passato un anno, siccome hai fatto un intero trono durante il quale mi hai mandato frecciatine a destra e a sinistra – e ci sta perché io sbagliato ed è stato sbagliato tutto quello che ho fatto – adesso però basta, il trono è finito, credo che tu ti sia fidanzato, io anche sono fidanzata, abbiamo due vite totalmente diverse e continuare con questa storia non credo serva a nulla anche perché a quanto pare non conosci nemmeno bene i fatti, come non li conosce quasi nessuno.

Oggi non sono neanche qui per parlarne perché la mia vita adesso è totalmente felice e non serve riprendere quella storia che per me è stata un incubo. Detto ciò a tutti voi che fate paragoni tra me e Angela Nasti voglio dire che non penso proprio che questa ragazza abbia fatto quello che ho fatto io”.

