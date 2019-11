Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a tornare in tv, ma questa volta non ospiti di un programma ma nelle vesti di conduttori!

Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser ritorneranno presto in tv. No, la coppia non sarà ospite del piccolo schermo per l’ennesima intervista sulla loro vita amorosa, ma sarà la protagonista di un vero e proprio show!

Cecilia e Ignazio sono stati scelti da MTV per condurre la seconda edizione di Ex on the beach, il programma che l’anno scorso vide Elettra Lamborghini nel ruolo di conduttrice, ma l’interprete di Pem Pem ha deciso di concentrarsi sulla musica, lasciando il programma nelle buone mani della sorella minore di Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conduttori per MTV

Cecilia Rodriguez sta seguendo in tutto e per tutto le orme di sua sorella maggiore Belen. Infatti, proprio come la conduttrice di Tu sì que vales, l’ex fidanzata di Francesco Monte è pronta a ricoprire il ruolo di padrona di casa insieme a Ignazio Moser a Ex on the beach.

La notizia è stata ufficialmente confermata dal portale web di Cosmopolitan e lo show, in onda su MTV, andrà in onda sul piccolo schermo a partire da Gennaio 2020. Giusto in tempo per permettere a Ignazio Moser di far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2020, visto che lo sportivo sembra essere confermato tra i potenziali concorrenti di Alessia Maruzzi.

Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser sono i conduttori di Ex on the beach e non vedono l’ora di mettersi alla prova in questo nuovo e difficile compito, visto che questa rappresenta la prima esperienza per loro nel ruolo di conduttori.

L’amore tra Cecilia e Ignazio prosegue a gonfie vele, ma riuscirà il loro rapporto a sopravvivere a quello che, a breve, sarà lo stress lavorativo?

