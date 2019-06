Cecilia Rodriguez: l’amore con Moser va a gonfie vele ma un figlio no

Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip dove i due hanno dato spesso dimostrazione della loro attrazione. Se fatale non è certo il termine appropriato, quello di travolgente sicuramente sì.

Un amore, il loro, che ha portato via quello per Francesco Monte durato un po’ di anni (circa quattro) e che i fan di Chechu amavano. Lo scenario è cambiato così come la passione per i fan che ora è tutta indirizzata verso la coppia italo argentina che è anche una delle più paparazzate del momento, complici la loro bellezza e passione che insieme creano un mix decisamente vincente.

La sorella di Belen ha sempre affermato che è a favore dell’amore, che è felice anche quando gli altri due Rodriguez sono felici in coppia. Lo è più che mai ora, dopo l’attesissimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. Il loro addio aveva gettato nello sconforto tutti i fan, un po’ come quello tra Cecilia Rodriguez e Monte. Una delusione ormai lontana che ha lasciato spazio a un amore forte come quello per l’ex ciclista trentino. E si sa, quando c’è l’amore tutto il resto non conta, meno che mai il passato sentimentale che diventa soltanto un lontano ricordo.

Non è il momento per un figlio

Nonostante il grande amore e la passione travolgente, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono ancora pronti per un figlio.

La verità però è un’altra, come ha spiegato la stessa coppia durante l’ultima puntata della stagione di Verissimo.

La ventinovenne argentina ha confessato che per un figlio è presto, considerato che lei si sente ancora giovane e in una relazione troppo recente per un progetto così impegnativo come quello di un figlio. Dal canto suo Moser ha le idee chiare e un figlio sarebbe pronto a farlo, nonostante i suoi ventisette anni.

Questo non significa certo che Cecilia non abbia voglia di costruire una famiglia con l’ex ciclista, la sua confessione dimostra soltanto di aver ben chiaro che un figlio non è una cosa che si fa trasportati dalla passione del momento, proprio come lei stessa ha affermato.

La Rodriguez, inoltre, ha confessato che non ama fare piani a lungo termine, che vive la vita giorno per giorno senza troppi programmi. Un figlio arriverà quando deve arrivare.

E noi non possiamo che essere d’accordo e condividere il loro amore che sembra crescere sempre di più.

La gelosia di Cecilia

Non lo ha mai nascosto. Cecilia Rodriguez è gelosa del suo Ignazio Moser, come degli altri fidanzati che ha avuto. La sua è una gelosia irrefrenabile, che non riesce a tenere a bada, nonostante i suoi tentativi. Insomma, non è capace di fingere di non essere gelosa. Dettaglio sul quale il fidanzato ha più volte scherzato affermando che “la ragazza va un po’ contenuta”. Nonostante questo sembra che la gelosia sia una prerogativa della bella argentina che difende con le unghie e con i denti l’amore per il bel Ignazio Moser.