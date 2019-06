Foto gaffe per la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: compare in bella vista un sex toy. La foto hot fa il giro del social

Che la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fosse appassionata, è cosa risaputa a tutti e siamo contenti per loro ma, questa volta la gaffe della foto scattata più che hot risulta imbarazzante.

Tutto avviene in una camera d’Hotel dove i “piccioncini appassionati”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, stavano soggiornando. Dove? La location hot è Capri. La coppia si trovava in visita nel quel dell’Isola per partecipare alla manifestazione Vip Champion 2019. E tra una foto e una stories su Instagram, l’appassionato Ignazio fa una gaffe alquanto imbarazzante.

La foto hot e l’antagonista diventa protagonista

Si nota, infatti, che in una foto scattata e, subito dopo postata sui social network (Instagram er la precisione) da Ignazio Moser, quest’ultimo non abbia fatto caso a ciò che stava fotografando. E dunque ecco che tra mazzi di chiavi sparsi su di un tavolino, riviste patinate, un paio di shorts di jeans, un pacco di sigarette e accendini e tanto altro ancora, spunta in bella mostra un sex toy.

Il sex toy in particolar modo è un ignaro vibratore, che tra l’altro appare nella foto abbastanza discreto, il quale fa il suo ingresso nell’obiettivo e, come un antagonista delle favole, si ritrova al centro dell’attenzione degli sguardi più curiosi.

Scandalo! Si grida a corte, no nella corte dei social. Infatti il sex toy non è passato inosservato, vittima “in-compresa” tra la coppia d’amanti appassionati. D’altronde la coppia, per i fan che la seguono sin dai tempi della loro prima stretta di mano, non sono poi, rimasti così allibiti. Hanno la scorza dura questi fan che, reduci della bramosia fremente e appassionante che avvolgeva la coppia sin dagli arbori del Grande fratello Vip, (galeotto fu), ormai conoscono usi e costumi della coppietta vip più seguita dei social network.

Vista o svista? Il punto d’osservazione

Una domanda, a questo punto, sorge spontanea. Ma la foto “gaffe” scattata da Ignazio per mostrare ai propri followers la loro camera da letto è stata postata per provocare, oppure una semplice svista dell’ex ciclista appassionato (non solo di bici)?

Non so se i fan si sono posti la domanda e, forse, non ha poi questa grande importanza porla ma, se così fosse, cioè se la foto fosse stata scattata e postata per far “parlare” di loro – anche se non ne hanno bisogno i due – e far vedere appositamente i loro “giochetti erotici” da camera da letto, lo scopo ultimo del messaggio qual è? Ma no, probabilmente il messaggio dell’appassionato rubacuori Ignazio Moser ai fan era semplicemente far vedere quanto, con la sua amata Cecilia, stesse bene, dentro e fuori le lenzuola.

Il punto d’osservazione semplice e diretto di un particolare oggetto che timido, spunta dentro una foto. Il sex toy che per la prima volta nella sua vita ha imbarazzato la platea dei più impavidi anche senza far nulla.

