Sara Affi Fella senza freni, furibonda sui social contro gli haters: “ Sono davvero stanca. Andatevene a fare in cu…” Tutto quello che c’è da sapere in un video

Sara Affi Fella è di nuovo al centro del mirino delle critiche. L’ex tronista è stata presa di mira dai fan del dating show di Canale Cinque e tutt’ora non smettono di criticarla e attaccarla ripetutamente sui social.

Essi hanno addirittura contattato le aziende con cui lavora per lamentarsi: “Un’altra persona che ha lavorato con me ha ricevuto messaggi. Questo perché le persone secondo alcuni non possono sbagliare e cambiare. Ma vi volete dare una regolata? Sono davvero stanca. Ma andatevene a fare in cu…”

Leggi anche

>>> Sara Affi Fella in lacrime sui social: “Perché mi fate questo?”

>>> Uomini e Donne: Alessandro sceglie Veronica, lei dice no e diventa tronista

>>> Uomini e Donne, svelato il nuovo tronista: si chiama Carlo – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI