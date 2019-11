Pomeriggio 5, Roger Garth: la rivelazione choc su Patrizia De Blanck

A Pomeriggio 5 Roger Garth, da tempo opinionista di Barbara d’Urso, ha fatto una vera e propria rivelazione su Patrizia De Blanck.

Pomeriggio 5 ha dato via all’ultimo appuntamento della settimana con Barbara d’Urso, anche se la conduttrice sarà regolarmente in onda dopo domani con il suo storico Domenica Live.

Durante il talk dedicato alla cronaca rosa di oggi, l’opinionista e modello Roger Garth ha fatto una vera e propria confessione choc su Patrizia De Blanck.

Cosa ha rivelato? Roger ha dichiarato in diretta che la nobile ha iniziato una relazione con un politico notoriamente sposato.

Pomeriggio 5: Roger Garth smaschera Patrizia De Blanck

A Pomeriggio 5 è stata fatta una clamorosa rivelazione, come se la puntata di ieri non fosse stata alquanto choc, come direbbe Barbara d’Urso, a causa del presunto tradimento di Ambra Lombardo.

Oggi il modello Roger Garth a Pomeriggio Cinque ha rivelato che la contessa Patrizia De Blanck ha iniziato una relazione con un noto politico. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, peccato che in realtà l’uomo sia già sposato.

Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque ha rivelato di non essere a conoscenza del matrimonio in questione e ha ringraziato Roger Garth per averla avvisata, in quanto ora provvederà ad interrompere subito la relazione, in quanto non vuole mancare di rispetto alla moglie del politico.

L’opinionista di Barbara d’Urso voleva anche rivelare il nome del politico, ma Patrizia non ha voluto; affermando che se avesse fatto il nome dell’uomo che sta frequentando, lei avrebbe rivelato in diretta il nome del cantante, di fame internazionale, con cui il modello ha intrattenuto a lungo una relazione.

Una puntata ricca di confessioni choc che tanto piacciono al pubblico di canale 5. Anche se ancora una volta è risultata essere una diretta difficile per la conduttrice che negli scorsi giorni è stata anche messa in imbarazzo da un’ospite a Pomeriggio 5.

