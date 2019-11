Paola Caruso, gravi accuse a Moreno Merlo a Domenica Live: “Si deve solo vergognare!”. Lui replica sui social: “un’interpretazione da oscar”.

Paola Caruso svela i motivi della fine della relazione con Moreno Merlo a Domenica Live e lui replica con una serie di storie pubblicate su Instagram esortando l’ex fidanzata a chiedere scusa per quanto dichiarato ai microfoni di Barbara D’Urso.

Paola Caruso: “Moreno Merlo mi registrava in casa”. Lui replica: “un’interpretazione da oscar”

Paola Caruso, dopo aver confermato la fine della storia con Moreno Merlo, ospite della puntata di Domenica Live del 24 novembre, ha svelato i motivi che l’hanno portata a chiudere la storia senza ripensamenti. La Caruso, durante l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, lancia accuse gravi nei confronti di Moreno Merlo.

“Dopo un giorno che siamo stati qua da te , si è presentato da me dicendo che il rimborso spese che gli avevate dato non era sufficiente. Allora io ho rinunciato ad una parte del mio rimborso spese, dandolo a lui. Ho cercato di aiutarlo, sapendo che era in difficoltà e che non stava lavorando. Mi ha detto:”Non mi basta il rimborso spese, voglio più soldi“. Io gli ostacolo la carriera perché non ha fatto l’Isola dei Famosi e non ha fatto il Grande Fratello. In questi mesi ho sempre pagato io quando andavamo a cena. Lui mi diceva che era in difficoltà e non c’era niente di male. Lui utilizzava spesso anche la mia macchina ed ha preso un sacco di multe che ho pagato io“.

Paola, poi, aggiunge di essere stata presa in giro da Moreno sin dall’inizio: “Io l’ho denunciato perché ha usato mio figlio per avvicinarsi a me ed entrare in televisione. Mi ha preso in giro dall’inizio. Mi ha minacciato, dicendo:”Stai attenta a quello che dici. Ti ho sempre registrato di nascosto e lo faccio vedere in giro.” Lui sapeva che io cercavo un padre per mio figlio e lui si è avvicinato a me, usando mio figlio, per cercare di andare in televisione. Io che sono in un momento di debolezza, si è infiltrato facilmente”.

Poi, riferendosi al Battesimo del figlio Michele, ha concluso: “Quello che più mi fa male è quando mio figlio sarà grande e mi chiederà:”Mamma, chi è questo che mi tiene in braccio?“. Non me l’aspettavo. Pensavo di aver coronato il sogno della mia vita, di avere una famiglia con il mio uomo che amasse mio figlio e invece no. L’amore non è un interruttore che accendi e spegni. Se tu ami una donna e ami il suo bambino comunque l’affetto resta, il rispetto resta e invece qua è rimasto solo lo schifo. Non può essere! Io Barbara sono rimasta tre settimane in silenzio con il mio dolore, ora sono costretta a parlarne per tutto quello che sta uscendo. Si deve solo vergognare!” (cliccate qui per vedere il video dell’intervista).

La replica di Moreno Merlo non si è fatta attende. “Un’interpretazione veramente da oscar” – comincia così lo sfogo di Merlo dopo l’intervista di Paola Caruso. L’ex tentatore di Temptation Island mima il gesto degli applausi e poi si difende così:

“Ti do due suggerimenti. Innanzittutto, tutto quello che dici dev’essere comprovato e devi portare delle prove perchè altrimenti siamo alla fantasia, alla caz*ata. Io, in realtà, non faccio il dj, ma allevo unicorni. Il secondo suggerimento è di chiedere scusa. Chiedi scusa a me e chiedi scusa anche al pubblico che ti segue e ti ha seguito in questo frangente sprecando, forse, un quarto d’ora per sentire delle angherie, delle castronerie, delle porcherie in modo tale che, per lo meno, tengo la bocca chiusa su quel famoso martedì perchè il problema è sostanzialmente questo: se io parlo, porto delle prove, se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, nulla. Quindi accettalo come suggerimento e basta. Io sono sereno e tranquillo come mi vedi semplicemente perchè sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere”.

Moreno Merlo, poi, aggiunge altre dichiarazioni lanciando frecciatine a Paola Caruso: “concludo dicendo questo che mi ero dimenticato. Una volta che si spengono i riflettori della tv, la sala trucco e parrucco chiude, esiste la vita reale, quella che purtroppo, tu, evidentemente, non sei più abituata a vivere. Evidentemente hai una percezione di te stessa… Non so, Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump… Non so cosa pensi di rappresentare ad oggi per permetterti di dire delle cose del genere. Non riesco a capire. Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà. Quindi accetta il consiglio e, niente, chiedi scusa”.