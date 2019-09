Domenica Live, il battesimo di Michelino il figlio di Paola Caruso

A Domenica Live le immagini in diretta del battesimo del piccolo Michelino il figlio di Paola Caruso, Accanto alla showgirl il nuovo fidanzato e le due mamme.

Domenica Live parte subito con grandi emozioni mandando in diretta il battesimo di Michelino il figlio di Paola Caruso.

Un momento molto emozionante in cui la conduttrice avrebbe potuto essere protagonista visto che la stessa Paola aveva chiesto di fare da madrina, ma la conduttrice si era ritrovata a rifiutare a malincuore.

La storia di Paola Caruso a Domenica Live

Lo scorso anno la storia di Paola Caruso è stata seguita passo passo da Barbara D’urso prima per l’assenza del padre di Michelino che ha scelto di non riconoscere il bambino.

Diversi sono stati gli appelli in diretta a a Francesco Caserta per essere presente nella vita del piccola ma non sono serviti a nulla.

Dopo la nascita è stata sempre la D’urso che ha aiutato a trovare la madre naturale i diretta tv, facendogli vivere un momento emozionantissimo.

Ora Paola è serena, felice con il nuovo amore Moreno Merlo ex tentatore di Temptation Island, e con la sua grande famiglia, quella adottiva e quella naturale, grazie alla quale oltre alla madre ha ritrovato anche due fratelli.

Un battessimo molto emozionante e che Paola ha vissuta co la sua intera famiglia, vediamo accanto a Paola che guarda innamorata il piccolo Michelino sia il fidanzato che la madre adottiva.

Più defilate al lato la mamma naturale con la quale la somiglianza è sbalorditiva e la sorella tutte e tre vestire in azzurro carta da zucchero. Sembra proprio che per la bella Bonas sia tornata il sereno e che finalmente grazie al piccolo Michelino e alla sua famiglia ritrovato possa essere felice.

