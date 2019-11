Paola Caruso piange in diretta parlando del padre di suo figlio Michele, Francesco Caserta. Il web l’attacca: “alza il cu*o e vai a lavorare”.

Paola Caruso accattata sui social dopo le ultime dichiarazioni sul padre del figlio Michele. L’ex Bonas è stata ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 4 novembre. Ai microfoni di Barbara D’Urso, la Caruso ha parlato nuovamente del padre di suo figlio, Francesco Caserta, scoppiando a piangere davanti alle telecamere. Le lacrime di Paola hanno così scatenato la dura reazione del popolo del web.

Paola Caruso attaccata sul web per le lacrime in diretta: “smettila di fare la pietosa in televisione, che io cresco due figli da sola. Alza il cu*o a vai a lavorare”

Paola Caruso è mamma del piccolo Michele, nato dalla sua storia con Francesco Caserta che non ha riconosciuto il bambino. L’ex Bonas ha parlato diverse volte del padre di suo figlio e nella puntata di Pomeriggio 5 del 4 novembre ha annunciato di aver avviato una causa di riconoscimento contro l’ex. Mentre parlava con Barbara D’Urso, la Caruso non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non è facile Barbara, io penso ogni giorno a quello che dovrò dire a Michelino quando avrà l’età per capire”, ha detto piangendo la Caruso che ora è fidanzata con Moreno Merlo.

Le lacrime di Paola, però, hanno scatenato la rabbia del popolo del web.

“Smettila di fare la pietosa in televisione, che io cresco due figli da sola, con un stipendio fisso, fidati che vivi nel lusso… Differenza tra me e te? Che tu vai in TV a piangerti addosso invece io quotidianamente affrontò i problemi che nn ti puoi immaginare… Alza il culo a lavorare come fanno tt le donne /mamme single x poter insegnare ai suoi figli la DIGNITÀ nn a piangersi addosso chiedere la carità in TV… Lavorare… Io mi sento donna 100 mila volte più di te… La mia non è invidia tranquilla i soldi non portano la felicità, ma essere onesti, leali, sinceri e la più grande dignità… Cresci tuo figlio con i sani principi…”, scrive una signora.

“Minchia ogni giorno a piangere? Hai trovato l’America”, “Non piangere in TV ci sono donne tipo me che non solo crescono i figli da sole ma oltre tutto non hanno un lavoro fisso e vivono nella povertà, abbi rispetto per chi soffre realmente tu e tuo figlio vivete nel lusso…”, ha scritto ancora una signora a cui la Caruso ha risposto – “mi spiace per te e non sai da quando sono diventata madre quanto penso ai bambini meno fortunati di mio figlio e alle loro mamme che dolore che possono provare nel cuore. Io cerco di essere un esempio vorrei dare coraggio e fiducia a tutte le mamme questo il mio obiettivo”.

E ancora: “lo sai Paola a volte esageri tanto, troppo, degeneri io credo …e beata te e tuo figlio …che tu non sappia com’è crescere un figlio senza soldi e senza papà da che pulpito può venire l’esempio? Da una che fa vedere che fa il bagno in una jacuzzi a piazza San Marco ma dai impara il rispetto”, scrivono altre utenti.

LEGGI ANCHE:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI