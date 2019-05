Paola Caruso ospite a Live Non è la D’Urso scopre che il suo presunto padre naturale non vuole vederla

Paola Caruso solo qualche tempo fa ha avuto la gioia di ritrovare sua madre naturale anche grazie l’aiuto di Barbara D’Urso. E adesso la showgirl si sta impegnando nel ritrovamento del padre biologico. Si tratta di un ex calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 tuttavia sembra che non abbia nessuna intenzione di parlare con sua figlia.

Infatti il presunto padre naturale durante un esclusivo rvm mandato in onda ieri a Live Non è la D’Urso, ha affermato: “Io ora ho una famiglia, non posso stare appresso a una che dopo 35 anni dice che ho un altro figlio. Non me la ricordo questa donna. Anzi, se vedo il mio nome in giro vi denuncio tutti”. Le dichiarazioni dell’uomo hanno lasciato di sasso sia Paola che sua madre.

Qui il video completo.

