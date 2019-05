Pamela Prati, durante la diretta di Live non è la D’Urso, lascia lo studio ed inizia a mancare pugni contro la porta di un camerino

Ieri è andata in diretta una nuova puntata di Live non è la D’Urso e tra gli ospiti vi era Pamela Prati, volto molto discusso del gossip, specialmente in questo momento.

La showgirl, come riporta il portale Bitchyf.it, avrebbe abbandonato lo studio di Barbara D’Urso e dietro le quinte se l’è presa con la porta di un camerino, iniziando a tirare pugni. Una fonte ha rivelato: “Era una furia, ha spinto via il cameramen con la telecamera ed ha preso a cazzotti la porta del suo camerino. Se n’è andata con Manuela Villa, sua ancella fedele”

