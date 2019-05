Sergio Arcuri si scaglia furiosamente contro Pamela Perricciolo manager di Pamela Prati. Tutto in un video

Sergio Arcuri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it ed ha rivelato alcuni dettagli in merito al suo rapporto lavorativo con Pamela Perricciolo. L’uomo ha raccontato che ha ricevuto un assegno scoperto dalla manager della Prati: “Dopo la serata, a garanzia del pagamento, mi consegnò un assegno di 3/4000 euro. Quando provai a incassarlo, intorno a settembre del 2010, la banca mi fece presente che il titolo era scoperto”

Poi ha aggiunto: “Non ho mai fatto causa, probabilmente sbagliando. Dicevano che avrebbero portato molto lavoro anche a mia sorella Manuela. Avevo paura di andargli contro e ottenere in cambio un ritorno negativo d’immagine, quindi decisi di desistere e accettare il fatto di non essere stato pagato”.

