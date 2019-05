Scopri come essere più bella grazie all’aceto di mele. Tre rimedi di bellezza semplici ed efficaci.

Quando si parla di rimedi naturali, l’aceto di mele è senza alcun dubbio uno dei più diffusi per via delle sue tante proprietà. Ottimo nell’alimentazione, si presta a diversi utilizzi tra i quali spiccano quelli casalinghi e, ovviamente, di bellezza.

L’aceto di mele, infatti, si rende utile sia sulla pelle che per i capelli e tutto in modo semplice, rapido ed economico.

Tre rimedi di bellezza a base di aceto di mele

Aceto di mele per sgrassare i capelli. Chi ha capelli grassi e che tendono ad ungersi in fretta può trovare nell’aceto di mele un valido aiuto. Basta sciogliere un cucchiaio di aceto in un bicchiere d’acqua ed immergervi un pettine a denti stretti per pettinare poi la chioma. Andrebbero fatti almeno un paio di passaggi per ciocca e senza fretta. Una volta finito si potrà passare ad un normale shampoo, possibilmente neutro e privo di barabeni o siliconi. I capelli risulteranno più sani e meno unti. Applicato dopo lo shampoo, invece, rende i capelli più lucidi e brillanti.

Tonico per il viso. L’aceto di mele è un astringente naturale, in grado di donare lucentezza al viso. Per ottenere un rimedio casalingo efficace basta prendere 100 ml di acqua e 100 ml di aceto e mescolarli bene dopo averli versati in un contenitore che andrà tenuto in frigo. Dopo la normale pulizia del viso, applicare l’aceto come fosse un tonico, passandolo sulla pelle con l’aiuto di un dischetto di cotone. Lasciare agire per circa 10 minuti e risciacquare. Fatto ciò si può passare alle normali creme o lasciare la pelle libera se si sta andando a dormire. Nel giro di poco tempo si noteranno i primi risultati e si potrà godere di una pelle morbida e radiosa come non mai.

Rinvigorente per mani e piedi gonfi. Con l’arrivo del caldo è facile trovarsi a fine giornata con mani e piedi gonfi. Ebbene, per avere un sollievo immediato o non rinunciare ai tacchi alti, il rimedio è ancora una volta l’aceto di mele. Basta infatti immergere mani o piedi in una bacinella con acqua e aceto di mele per sentirsi subito meglio e per vedere la zona tornare rapidamente normale.

