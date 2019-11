Armando Incarnato infiamma il trono over di Uomini e Donne: rivelazioni bollenti su Simone Virdis e Valentina Fabri con cui ha avuto un incontro.

Rivelazioni bollenti durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne. Armando Incarnato, infatti, oltre ad aver portato a galla un presunto segreto di Simone Virdis e Valentina Fabri, ha svelato cos’è successo con quest’ultima durante il loro appuntamento.

Trono Over: le rivelazioni di Armando Incarnato su Simone Virdis e Valentina Fabri

Armando Incarnato continua ad animare il parterre del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere che, nelle ultime settimane, si è scagliato contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si è lasciato andare ad una rivelazione piccante durante l’ultima registrazione. Incarnato che ha chiesto a Barbara De Santi di andare a cena, ha attaccato Simone Virdis e Valentina Fabri che avrebbero omesso alcuni dettagli del loro rapporto alla redazione.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Armando ha raccontato di aver visto Simone e Valentina baciarsi. La cosa, però, non sarebbe mai stata raccontata alla redazione. Simone e Valentina hanno negato cominciando a litigare con Armando che ha poi svelato un retroscena sul suo unico appuntamento con Valentina. Incarnato, infatti, ha raccontato di aver avuto un incontro intimo con la Fabri la quale, però, ha negato tutto chiedendo di verificare chiedendo i documenti all’albergo.

Leggi anche—>Uomini e Donne, Armando Incarnato: tuona “Non ho mai parlato di Ida”

Armando, però, dice che lei, quella sera, non ha lasciato i documenti. Poi suggerisce di verificare i filmati delle telecamere aggiungendo che, dopo aver trascorso la notte con lui, la mattina successiva è scappata. Il Vicolo delle News, poi, aggiunge: “Lui non l’aveva raccontato perchè si sarebbe umiliato agli occhi degli altri per aver avuto a che fare con una persona che in realtà ha un’agenzia alle spalle e si fa manovrare da essa”.