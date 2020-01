Pomeriggio 5 | Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric numerose volte durante il corso della loro lunga relazione

La conduttrice Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 è tornata a parlare del caso riguardante la presunta sparizione di Luigi Favoloso.

La conduttrice, durante la diretta, ha accolto la testimonianza di Noemi. La ragazza ha confidato che Favoloso era solito tradire Nina Moric. L’ex concorrente del Grande Fratello, stando a quanto rivelato in puntata, amava raccontare in giro i dettagli più intimi dei rapporti con le sue amanti. Ma non solo.

Nelle scorse ore, la mamma di Luigi avrebbe annunciato, dopo essersi confrontata con un amico di suo figlio, il ritorno a casa di Luigi, per poi cancellare subito dopo il messaggio sui social.

