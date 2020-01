Pomeriggio 5 | Luigi Favoloso a Barbara d’Urso: “Voglio stare nascosto”

Pomeriggio 5 | Luigi Favoloso, dopo le dichiarazioni choc di Nina Moric sul suo conto, ha telefonato Barbara d’Urso prima della messa in onda della trasmissione

Luigi Favoloso, dopo la sua presunta sparizione, ha finalmente fatto chiarezza da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha telefonato alla produzione della conduttrice prima della messa in onda della trasmissione di successo di Mediaset, raccontando la sua versione dei fatti su questa vicenda che sta appassionando gli italiani.

Luigi ha dichiarato che quanto affermato in tv sul suo conto è assolutamente falso e che al momento preferisce restare nascosto dov’è.

Luigi Favoloso a Pomeriggio 5 ha chiarito che sta bene e che si è allontanato per un motivo piuttosto grave.

Leggi anche:

Pomeriggio 5 | Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pomeriggio 5: Luigi Favoloso telefona a Barbara d’Urso

Lo “scomparso” Luigi Favoloso ha telefonato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, per smentire le accuse choc di Nina Moric a Domenica Live.

Durante la telefonata, che non è stata mandata in onda, l’ex concorrente del Grande Fratello ci ha tenuto a ribadire che quanto affermato sul suo conto è totalmente falso.

Lui ora sta bene e non si trova nel territorio italiano. L’ex fidanzato di Nina Moric si trova all’estero e soltanto gli autori di Pomeriggio Cinque sono a conoscenza del luogo in cui si trova in questo momento.

Luigi ha chiesto loro di non rivelare a nessuno dove si trova, ma che lo farà lui quando riterrà sia arrivato il momento giusto per parlarne. Luigi Favoloso a Pomeriggio Cinque si è detto dispiaciuto per sua madre che sta soffrendo, specificando che in questa situazione lei non c’entra niente.

Tant’è che la donna l’altro giorno ha voluto chiarire che suo figlio è vittima di un complotto. Luigi ha chiarito che si è allontanato per un motivo piuttosto grave, che almeno per il momento non ha la forza di voler rivelare.

Anche se in puntata sono spuntate nuove testimonianze contro di lui, che proverebbero l’uso della violenza sulla Moric e Carlos.