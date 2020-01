Bianca Guaccero lascia Detto Fatto? | Nuovo progetto per lei, video

Bianca Guaccero lascia la conduzione di Detto Fatto, il programma quotidiano di Raidue? Nuovo progetto televisivo per lei, video.

Dopo l’addio di Caterina Balivo che ha scelto di condurre il programma di Raiuno, Vieni da me, la trasmissione quotidiana di Raidue “Detto fatto” rischia di perdere Bianca Guaccero che, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, potrebbe lasciare il programma per tuffarsi in una nuova avventura televisiva targata Sky.