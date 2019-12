Live Non è la d’Urso | Barbara litiga con Vessicchio: “Salutami a soreta”

Live Non è la d’Urso | Barbara d’Urso durante la diretta ha litigato con l’ex giornalista Sergio Vessicchio

A Live Non è la d’Urso è avvenuto un’accesa lite tra Barbara d’Urso e Sergio Vessicchio.

Quest’ultimo, come al solito, non è riuscito a portare avanti un discorso senza urlare o offendere qualcuno dei presenti, insultando perfino la padrona di casa che ha perso la pazienza con il suo ospite, chiedendo il collegamento.

Live Non è la d’Urso: Barbara perde la calma con Vessicchio

Live Non è la d’Urso, dopo la gaffe in diretta con Chiara Nasti, ha portato sul piccolo schermo un’accesa lite come da anni non se ne vedevano in tv.

Barbara d’Urso non solo ha difeso il suo lavoro, i suoi programmi e la sua professione, ma anche tutte le donne contro gli attacchi sessisti e insensati di Sergio Vessicchio.

Sergio ha tirato in ballo la professione della conduttrice, affermando che anche lei in passato, proprio come lui, ha fatto causa all’ordine dei giornalisti e che ha addirittura vinto la causa.

Peccato che Barbara non fosse stata “rimproverata” dall’ordine per aver insultato pesantemente qualcuno. Vessicchio ha commentato in maniera negativa i programmi della d’Urso, dipingendoli come pura spazzatura.

“Hai ragione, sai?” ha esordito la conduttrice. “I miei programmi non sono più di moda, proprio come i tuoi capelli!” ha dichiarato a Live Non è la d’Urso. “Salutami a soreta Vessicchio, ciao!” ha concluso la conduttrice chiudendo il collegamento con l’ex giornalista.

La lite tra Barbara d’Urso e Sergio Vessicchio a Live Non è la d’Urso ha rapidamente fatto il giro del web. In molti, infatti, com’è giusto che sia, si sono schierati dalla parte della conduttrice che si è soltanto difesa di fronte a pesanti ed ingiuste accuse solo perché ha portato sul piccolo schermo degli italiani una verità scomoda.

Di recente, la conduttrice ha anche emozionato il pubblico per essersi commossa durante la diretta di Pomeriggio 5 a causa di storia molto forte di una sua ospite.