GF Vip | Fabio Testi choc su Salvo Veneziano: “E’ un maniaco sessuale”

GF Vip | Fabio Testi ha etichettato Salvo Veneziano come un maniaco sessuale. La reazione dell’ex concorrente, recentemente squalificato, non è tardata ad arrivare e promette grosse rivelazioni

Fabio Testi nelle scorse ore si è lasciato andare ad una forte considerazione su Salvo Veneziano, squalificato dal GF Vip.

L’attore ha definito il suo collega un “maniaco sessuale” in base a quello che gli avrebbe confidato durante il breve periodo insieme.

Mentre Fabio pronunciava queste forti parole, le telecamere della casa più spiata d’Italia hanno preferito cambiare la scena, ma il tutto non è sfuggito al pubblico del piccolo schermo. Tant’è che gli utenti hanno subito girato il contenuto a Salvo Veneziano, che ovviamente non ha reagito bene.

Infatti, l’ex concorrente è pronto a fare scottanti rivelazioni su Fabio Testi al GF Vip.

Leggi anche:

GF Vip | Salvo Veneziano a Striscia: “Minacciano la mia famiglia”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Salvo Veneziano | La stoccata a Fabio Testi: “Se parlo, esci dal GF Vip!”

Salvo Veneziano, che più volte ha manifestato di sentirsi ferito da questa brutta situazione, ha ovviamente replicato di fronte alla dura frase pronunciata da Fabio Testi al Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente ha gridato alla censura, facendo appunto riferimento alla scelta della produzione di spostare l’inquadratura non appena si è resa conto di quanto stava per dire l’attore, ma non solo.

Salvo Veneziano del GF Vip, che dopo la squalifica ha avuto modo di potersi confrontare con Elisa De Panicis, non ha fatto mistero di esserci rimasto male di fronte alle parole di Fabio Testi, visto che lo considerava un amico. Salvo però promette grosse rivelazioni sul conto dell’attore, affermando che se parla e rivela al pubblico ciò che ha sentito durante la breve permanenza al Grande Fratello Vip, verrebbe immediatamente bannato dal gioco.

I salotti televisivi accetteranno di ospitare Salvo Veneziano permettendogli di rivelare la sua verità? Oppure l’arduo compito toccherà ad Alfonso Signorini?

Il pubblico, ora più che mai, chiedo un confronto dopo la lite tra Salvo e Fabio Testi al GF Vip.