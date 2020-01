GF Vip | Adriana Volpe smaschera Fernanda: la reazione di Antonella Elia

GF Vip | Adriana Volpe ha smascherato Fernanda Lessa sul presunto equivoco con Licia Nunez, ma non solo. La conduttrice ha anche rivelato un’importante retroscena sulla sua collega ad Antonella Elia

Adriana Volpe ha iniziato questa nuova giornata al GF Vip con nuovi retroscena riguardanti Fernanda Lessa.

La conduttrice ha rivelato ad Antonella Elia e Licia Nunez che la Lessa, quando è stata bonariamente rimproverata da Alfonso Signorini perché ha appellato l’ex di Imma Battaglia con la parola ‘lesbica’, intendeva utilizzare quel termine in maniera dispregiativa e non in modo neutrale come si era giustificata lei perché non ricordava il nome.

“Ma dai, viviamo da 10 giorni insieme 24 ore su 24 e non ricordi il nome?” ha spiegato Adriana Volpe al GF Vip. “Se dici che hai utilizzato il termine lesbica in maniera naturale, è pure peggio” ha proseguito la conduttrice.

“Perché vuol dire che per te Licia in questa casa non esiste, è anonima” ha concluso di fronte ad una silenziosa Licia Nunez.

GF Vip | Retroscena su Fernanda Lessa | Antonella Elia: “Sono commossa”

I racconti di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, dopo l’appello lanciato da Alfonso Signorini a Magalli, non finiscono qui.

La conduttrice ha svelato di aver notato Fernanda Lessa molto nervosa nel non sapere con esattezza l’orario, visto che la produzione ama sviare le condizioni del mondo esterno all’interno della casa.

“Ma che ti frega, le ho detto” ha spiegato la conduttrice ad Antonella Elia al GF Vip. “Ci basta fare un calcolo e vediamo che ora sono in maniera approssimativa” le aveva spiegato la conduttrice, ma Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip ha chiarito che lei deve assolutamente sapere l’orario giusto.

In quanto, assumendo dei farmaci ogni 4 ore, deve prenderli negli orari imposti dai medici. “Prende gli psicofarmaci allora!” ha esclamato Antonella Elia. “Sono davvero commossa” ha concluso.

Licia Nunez, che ieri ha lanciato una frecciatina velenosa ad Eva Grimaldi, ha preferito da parte sua non commentare la vicenda.