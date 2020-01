Trono Classico | Daniele Dal Moro a Uomini e Donne: “Cerco di più!”

Trono Classico | Daniele Dal Moro, recentemente intervistato dalla rivista della trasmissione, ha rivelato di cosa è alla ricerca al suo percorso a Uomini e Donne

Daniele Dal Moro, come ormai risaputo, è uno dei nuovi volti del Trono Classico di Uomini e Donne.

Il bel modello, reduce dall’esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha rivelato al settimanale dedicato alla trasmissione del programma di cosa è alla ricerca durante questa nuova esperienza sul piccolo schermo.

Daniele, ovviamente, è alla ricerca dell’amore. Della compagna che possa accompagnarlo per il resto della vita, ma ha rivelato che cerca molto di più di un bel visino.

“Cerco molto di più di una bella ragazza, di quelle ce ne sono tante” ha rivelato Daniele Dal Moro del Trono Classico. “Voglio una donna che sappia darmi stabilità nella mia vita” ha chiarito il nuovo protagonista di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro del Trono Classico | Retroscena su Uomini e Donne

Il nuovo volto del Trono Classico di Uomini e Donne, che recentemente è stato il protagonista di un amaro retroscena di Martina Nasoni, ha rivelato che non ha nessuna intenzione di volersi accontentare di una ragazza bella, ma priva di contenuti.

Daniele Dal Moro sembra avere le idee chiare su ciò che vuole ed ha tutte le intenzioni di concludere il suo percorso con la sua anima gemella. Sarà forse per questo motivo che ha scelto di contendersi una corteggiatrice con Carlo Pietropoli?

Daniele, tra l’altro, ha rivelato che è solito annoiarsi molto facilmente. Per questo motivo è alla ricerca di una ragazza che sappia fornirgli nuovi stimoli in continuazione. Saranno le sue corteggiatrice in grado di tenergli testa?

Dalle anticipazioni del Trono Over sembra proprio che le ragazze sappiano il fatto loro. Tant’è che Daniele Dal Moro a Uomini e Donne ha iniziato a raccontare, già ad inizio percorso, numerosi retroscena sul suo passato. Retroscena che non aveva mai trovato il coraggio di dire nemmeno la sua passata al Grande Fratello.