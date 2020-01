Uomini e Donne | Gennaro Lillio nelle scorse ore si è duramente scagliato contro il nuovo protagonista del Trono Classico Daniele Dal Moro, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso

A Uomini e Donne è stato presentato da qualche ora il nuovo tronista Daniele Dal Moro, ma il suo nome ha già creato non poche polemiche a causa della sua precedente esperienza al GF di Barbara d’Urso.

A scagliarsi contro il modello ci ha pensato anche Gennaro Lillio, suo ex compagno di viaggio, che nelle scorse ore ha definito non solo senza palle tutti quegli utenti della rete che utilizzano un profilo fake per insultarlo e difendere il nuovo volto del Trono Classico di Uomini e Donne, ma ha anche giudicato scorretto il comportamento che Daniele ha avuto nei confronti di Martina Nasoni, con cui ha avuto una breve frequentazione dopo la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Uomini e Donne: scontro tra Gennaro e Daniele Dal Moro

Uomini e Donne promette sempre grandi cose. Anche quando le telecamere di canale 5 sono spente.

Daniele Dal Moro è il nuovo protagonista del Trono Classico e la sua presenza nel programma, come anticipato, ha già creato scalpore.

“Sei un falso, un’ipocrita. Sei una persona viscida e meschina” ha esordito Gennaro Lillio contro Daniele Dal Moro, proseguendo ore dopo con altre pesanti affermazioni. “Molti haters che si nascondono dietro profili fake sono senza palle” ha continuato Gennaro.

“Io ho semplicemente espresso il mio parere sul signorino in questione” ha concluso l’ex di Francesca De André. “Ci tengo a precisare che non sono nemmeno invidioso, visto che per motivi contrattuali non posso prendere parte ad altri programmi considerando che andrà in onda Pechino Express” ha chiarito Gennaro, che ricordiamo farà parte del programma di Rai 2, programma che è stato recentemente smascherato da Antonella Elia.

Parole forti quelle di Gennaro verso il nuovo tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Daniele replicherà alle accuse ricevute? Probabilmente no visto che non può utilizzare i social fin quando è all’interno del programma di Maria De Filippi.