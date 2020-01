Uomini e Donne: Martina Nasoni fa un’amara confessione su Daniele Dal Moro

Uomini e Donne | Martina Nasoni ha fatto un’amara confessione sul nuovo protagonista Daniele Dal Moro, che non vedeva di buon occhio la nascita di un amore sotto gli occhi indiscreti delle telecamere

Martina Nasoni, recentemente intervistata da Di Più Tv, ha fatto un’amara confessione su Daniele Dal Moro di Uomini e Donne, con cui ha avuto una breve relazione.

La vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha rivelato di soffrire a causa del nuovo tronista di Maria De Filippi per la sua scelta di approdare al dating show di canale 5, ma non solo.

La ragazza dal cuore di latta ha rivelato che più volte il modello le ha detto di non credere agli amori che nascono sul piccolo schermo e che quando lei gli aveva confidato di aver sostenuto un provino per il Trono Classico di Uomini e Donne, lui le ha fatto una scenata.

Uomini e Donne: Martina Nasoni smaschera Daniele Dal Moro

Martina Nasoni ha smascherato Daniele Dal Moro, che è il nuovo protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, rivelando che lui non ha mai creduto negli amori sul piccolo schermo degli italiani.

La sua scelta, quindi, di prendere parte al programma di Maria De Filippi appare piuttosto strana. Anche perché, come rivelato da Martina Nasoni del Grande Fratello, Daniele non le ha mai dato conferme sul loro rapporto, proprio perché molto riservato e non predisposto ad esporre la sua vita privata ai media.

Uomini e Donne appare un contesto inadatto per Daniele Dal Moro, soprattutto perché Martina ha confidato di aver sostenuto il provino per il Trono Classico e che lui le ha fatto una scenata.

“Gli avevo spiegato che per me non c’era nulla di male se prendevo parte al programma” ha spiegato Martina, specificando che la conoscenza tra i due era già terminata. “Lui ha capito che mi stava perdendo, così ha provato a riconquistarmi ma mi ha solo preso in giro” ha proseguito la vincitrice di Barbara d’Urso, aggiungendo che non ha manco avuto il coraggio di confermarle di essere stato scelto in un secondo momento come tronista.

Martina Nasoni non è l’unica che si è schierata contro Daniele Dal Moro di Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, anche Gennaro Lillio ha stroncato il comportamento del modello.