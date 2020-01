Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa in lacrime: “Ho picchiato mio marito

Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa è scoppiata a piangere ripensando a tutti quei momenti in cui era in preda all’alcol

Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste indiscusse di questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip.

La modella, nella seconda parte della puntata, è stata chiamata al confessionale da Alfonso Signorini, dove ha raccontato la sua difficile battaglia contro l’alcol.

“Avevo toccato il fondo” ha raccontato la concorrente. “Bevevo almeno tre bottiglie di vino al giorno” ha continuato la modella. “Ho picchiato perfino mio marito, ma lui non se n’è mai andato” ha raccontato Fernanda Lessa in lacrime al Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

GF Vip | Clizia Incorvaia ha paura di Ivan Gonzalez: cosa è successo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fernanda Lessa piange al Grande Fratello Vip: Antonella Elia sdegna

Alfonso Signorini, dopo la dolorosa confessione di Fernanda Lessa al GF Vip, ha chiesto ad Antonella Elia di correre ad abbracciare la sua acerrima nemica.

La showgirl, con cui poco prima aveva avuto un nuovo scontro con Fernanda, non si è assolutamente alzata dal suo posto per raggiungere la sua compagna di viaggio, senza nemmeno rispondere alla richiesta del conduttore.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip è rimasta in silenzio, senza dire assolutamente nulla. Dopo la messa in onda della pubblicità, Alfonso Signorini ha chiesto al pubblico di non essere molto duro con Antonella, che ha etichettato la showgirl come fredda e crudele per il mancato abbraccio.

“Antonella ha una storia molto particolare anche lei alle spalle” ha spiegato Alfonso Signorini al GF Vip. “Non siate troppo duri con lei”.

Nonostante il padrone di casa abbia difeso il prode soldato Elia, che è stata duramente criticata sul web anche per aver definito Valeria Marini come un cesso, il pubblico ha iniziato a dubitare dall’atteggiamento della showgirl, giudicato un po’ eccessivo.

Fernanda Lessa ed Antonella Elia riusciranno mai ad avere un rapporto civile nella casa del Grande Fratello Vip?

Wanda Nara ha suggerito di chiuderle in una stanza da sole; ma per Pupo, ironizzando sulla precedente esperienza di Antonella all’Isola dei Famosi, non l’ha trovata una buona idea.