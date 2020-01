Non rinunciare all’aperitivo: segui i consigli

L’aperitivo è un momento della giornata da trascorrere in compagnia di amici, è un incontro piacevole, ma non viaggia sulla stessa lunghezza d’onda della dieta. Come possiamo non rinunciare a questo momento? Segui i nostri consigli.

1- Non arrivare affamati all’appuntamento

Si sa quando si arriva all’appuntamento molto affamati, si rischia di mangiare tanto e la prima cosa che passa davanti ai nostri occhi. Si può ovviare a mangiare uno spuntino dietetico prima dell’appuntamento, come uno yogurt, che è un alimento sano e leggero, soprattutto che sazia, o magari una frutta poco zuccherina, come le more i mirtilli. Una valida alternativa alla frutta sono le carote crude.