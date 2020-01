San Valentino fai da te | Mongolfiera cuore in feltro -VIDEO-

Un dono fai da te per San Valentino davvero grazioso ed originale, una mongolfiera a cuore realizzata in feltro.

Se siete alla ricerca di un’idea romantica e originale per gli auguri di San Valentino alla persona amata, ecco una mongolfiera a forma di cuore realizzata in feltro. Un lavoretto fai da te che potrà essere realizzato in modo semplice e senza bisogno di cucire.

Scopriamo insieme come realizzare la mongolfiera di San Valentino in feltro e tutti i materiali che serviranno per confezionarla.

Come realizzare la mongolfiera a cuore per San Valentino | il video tutorial

Per realizzare la mongolfiera di San Valentino, avrete bisogno di:

feltro rosso

feltro beige

feltro marrone

feltro rosso stampato

gavetta

bottoni

decorazioni

colla a caldo

Dopo aver ritagliato due cuori da altrettanti quadrati di feltro rosso, si dovranno incollare l’uno sull’altro come indicato nel video. L’effetto tridimensionale del cuore sarà davvero grazioso.

Sul cuore andrà attaccato un piccolo gancio realizzato con la gavetta. Dopo aver realizzato il cuore, si potrà passare alla parte inferiore della mongolfiera. Per creare il cestino si piegherà in due un rettangolo di feltro (le misure sono indicate nel video ) e con la colla a caldo si chiuderà ai lati. Al centro del quadrato si applicherà un secondo quadrato di feltro rosso stampato e al centro di esso un orsetto di tessuto.

All’apice destro e sinistro del cestino si applicheranno dei bottoni da cuoi far partire due pezzi di gavetta verso il cuore della mongolfiera. Camuffando il fine corda con due fiocchetti. La mongolfiera potrà essere personalizzata nei colori e nelle decorazioni.

La mongolfiera può essere appesa e nel cestino potrà essere inserito un piccolo dono o anche un bigliettino romantico. Non vi resta che guardare il video tutorial!

