Una graziosa idea fai da te per San Valentino, delle romantiche calamite in feltro con l’iniziale della persona amata. Scopriamo come realizzarle.

Il fai da te è una risorsa infinita, soprattutto per quel che riguarda regalini speciali, come quelli da preparare in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati. Oggi vi proponiamo delle graziose e romantiche calamite in feltro, personalizzate con l’iniziale della persona amata, perfette per decorare un pacchetto o da aggiungere ad un pensierino romantico.

Scopriamo insieme come realizzare queste bellissime calamite, seguendo tutto il progetto nel video tutorial. Sarà semplice e divertente creare tante calamite, magari formando una frase romantica o il nome completo di chi lo riceve.

Come realizzare le romantiche calamite in feltro -VIDEO-

Per realizzare le calamite in feltro, avrete bisogno di:

feltro beige

feltro marrone

lettere in feltro beige

roselline di pannolenci

colla a caldo

gavetta color naturale

calamite

Per prima cosa si dovranno ritagliare i quadrati di feltro beige e poi ritagliare quelli più piccoli in feltro marrone. Prima di incollarli l’uno sull’altro, si provvederà ad incollare un cappiolino di gavetta tra i due con la colla a caldo.

Una volta preparata la base, si potranno incollare le letterine di feltro sempre con una goccia di colla a caldo e nella parte bassa della decorazione, si applicheranno tre roselline di pannolenci nei colori pastello. Si potrà aggiungere un ulteriore fiocco o personalizzare nei colori e nelle decorazioni. Parte fondamentale del progetto, sarà la calamita, che andrà applicata sul retro della decorazione con un punto di colla a caldo. La decorazione è terminata ed è pronta per essere donata alla persona del vostro cuore.

