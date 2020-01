GF Vip | Fernanda Lessa: “Antonella Elia? Peccato non poterla picchiare”

GF Vip | Fernanda Lessa ha rivelato in diretta che per lei è un peccato non poter utilizzare la violenza fisica nella casa nei confronti di Antonella Elia, per poi ritirare il tutto di fronte al rimprovero di Alfonso Signorini

Che tra Fernanda Lessa e Antonella Elia al GF Vip non scorra buon sangue, non è di certo un mistero.

Alfonso Signorini, durante l’inizio di questa puntata, ha chiesto alle due concorrenti come mai non si sopportano così tanto.

Antonella Elia ha rivelato di essere profondamente offesa da quando la sua rivale le ha detto che è una persona sola, che quando finirà la sua esperienza televisiva non avrà nessuno ad aspettarla.

“Peccato non poter alzare le mani qui dentro” ha commentato poco dopo Fernanrda Lessa al GF Vip. La concorrente è stata immediatamente rimproverata da Alfonso Signorini per la forte frase pronunciata.

Per questo motivo, forse, la concorrente si è subito corretta affermando che lei stava soltanto scherzando e niente di più.

Antonella Elia contro Fernanda Lessa al GF Vip: “Sei sempre ubriaca”

Antonella Elia, di recente la sua reazione ad una rivelazione su Fernanda ha fatto discutere, di certo non se n’è stata buona ad ascoltare.

La showgirl ha accusato Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip di utilizzare la sua tragica storia soltanto per farsi strada tra gli altri concorrenti.

“Ma non è vero, non l’ho nemmeno raccontata a tutti come stai insinuando tu” ha commentato Fernanda.

“Certo, stai sempre a svenire perché sei ubriaca” ha punzecchiato Antonella Elia al Grande Fratello Vip.

Dopo la furente lite della scorsa settimana, le due non sono riuscite a trovare un punto di incontro nemmeno durante il corso di questa nuova settimana.

Probabilmente la lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF Vip di questa prima parte della serata non sarà di certo l’ultima, visto che la showgirl è infastidita dall’esistenza della sua rivale. Tra le due è scoppiata una guerra.