Ci sono degli alimenti che più di altri aiutano ad innalzare e fortificare il sistema immunitario. Ecco i più importanti.

Oggi più che mai è chiaro come avere un buon sistema immunitario sia la base per una salute efficiente ed una vita lontana dal rischio di influenze e malattie. Poter contare su un fisico sano ed efficiente, però, non sempre è così semplice ed il più delle volte ci si trova a dover ricorrere a farmaci ed integratori per riuscire a supportare il sistema immunitario.

In realtà, però, esistono diversi alimenti che se assunti nella giusta quantità possono sostituire gran parte degli integratori, fornendoci ciò che ci serve con gusto e senza gravare sulle spese.

Scopriamo quindi quali sono gli alimenti più adatti per il sistema immunitario in modo da inserirli ogni giorno nella nostra alimentazione.

I cibi che aiutano a rinforzare il sistema immunitario

A differenza di un tempo, i ritmi sempre più congestionati, lo stress che spesso se ne ricava e l’alimentazione che, diciamocelo, non è più sana come un tempo, possono portare l’organismo ad indebolirsi. Ciò, specie in inverno, può rappresentare un problema, esponendoci a diverse influenze e portandoci a star male più spesso del dovuto.

Prima di ricorrere ad integratori costosi e dopo aver appurato con il medico curante che non ci siano altri problemi alla base, un buon modo per aiutarsi è quello di inserire nella propria alimentazione dei cibi che oltre ad essere buoni e nutrienti vanno a stimolare proprio il sistema immunitario, rendendolo più forte e resistente ad eventuali attacchi esterni. Ma quali sono esattamente questi cibi? Ecco i più noti ed efficaci.

Gli agrumi. Iniziamo dall’alimento più noto tra tutti. L’arancia è infatti ormai famosa per la presenza di vitamina C e per la capacità di aiutare l’organismo a combattere con maggior efficacia batteri. Oltre all’arancia sono molto utili anche il limone, il pompelmo ed il pomelo, tutti in grado di rafforzare in modo naturale le difese dell’organismo, potenziando il sistema immunitario.

La mela. Inutile dire che anche la mela è tra gli alimenti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Sembra che il famoso detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” giunga proprio da queste sue proprietà in grado di sostenere l’organismo e di rafforzarlo al fine di evitare infezioni e virus.

I funghi. Grazie alla quantità di selenio e di beta-glucano, risultano essere degli stimolatori del sistema immunitario che con il loro contributo si fortifica ed agisce più prontamente contro le infezioni. È bene però ricordare che i funghi non vanno consumati in grandi quantità né tutti i giorni.

Il Kefir. Sempre più noto per i tanti vantaggi che da all’intestino e alla salute in generale, il kefir è anche un amico del sistema immunitario. Grazie al calcio, alle vitamine del gruppo B e ai fermenti lattici, aiuta infatti l’organismo a farsi sempre più forte. Alimento probiotico, oltre a potenziare la flora batterica cura l’intestino che, come sappiamo, è considerato il secondo cervello del nostro organismo. Il Kefir, andrebbe pertanto bevuto ogni giorno, in quanto è considerato un vero toccasana per la salute.

Il tè verde. Ricco di antiossidanti, il tè verde è in grado di stimolare la formazione e lo sviluppo delle cellule T che servono a potenziare il sistema immunitario. Oltre a questo cura anche l’infiammazione silente spesso responsabile di influenze, raffreddori e dolori sparsi.

L’aglio. Forse non tutti lo sanno ma l’aglio è da considerarsi come un antibiotico naturale. Consumarlo ogni giorno aiuta a tenere lontane le influenze e i raffreddori. Funge inoltre da antimicotico, antimicrobico e antifugino.

La curcuma. Spezia sempre più conosciuta e amata, la curcuma vanta un principio attivo speciale che è la curcumina. Questa contribuirebbe ad aumentare la proteina che regola la risposta immunitaria, proteggendo così l’organismo da infezioni, virus e batteri. Oltre a ciò aiuta l’ortanismo a sbarazzarsi dai metalli pesanti.

Lo zenzero. Altra spezia speciale, lo zenzero è un alimento prezioso in quanto in grado di rafforzare il sistema immunitario. Basta consumarne una piccola dose ogni giorno per assicurarsi un organismo più forte. Tra le altre cose, è un ottimo rimedio anche per quando si è già ammalati, in quanto aiuta a riprendersi più in fretta.

Il miele. Questo alimento dolce e molto amato, è considerato anche un attivatore del sistema immunitario. Assumerlo in piccole quantità aiuta infatti a rafforzare l’organismo e a combattere raffreddori o stati influenzali.

La frutta secca. Tra la frutta secca più amata da grandi e piccini, le mandorle stimolano in modo naturale i globuli bianchi e aumentano la flora batterica dell’intestino. Mangiandole ci si rafforza e ci si difende dalle influenze. Inoltre, grazie alla loro azione antiossidante si invecchia più lentamente. Anche noci, nocciole e pistacchi contribuiscono ad aiutare il sistema immunitario.

Il cioccolato fondente. Terminiamo con uno degli alimenti più amati al mondo, ovvero il cioccolato. Ormai considerato un super cibo, a patto che si scelga del cioccolato esclusivamente fondente e che parta del 72% di cacao, il cioccolato stimola il sistema immunitario. Con soli 20 grammi al giorno si da una carica di energia all’organismo, sostenendolo e aiutandolo a difendersi da stanchezza e raffreddori. Inoltre, il cioccolato fondente è famoso per essere un potente anti ossidante.

Se si ha voglia di vivere in modo sano senza ricorrere ad integratori particolari (a meno che questi non siano prescritti dal medico per effettive carenze) basta introdurre i giusti alimenti nella propria alimentazione e, oltre a mangiare con gusto, ci si troverà anche con una salute praticamente di ferro.