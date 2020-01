GF Vip | Clizia Incorvaia ha paura di Ivan Gonzalez: cosa è successo

GF Vip | Clizia Incorvaia ha confidato di avere paura per ciò che prova per Ivan Gonzalez , in quanto teme che quest’ultimo possa essere una delusione come Francesco Sarcina

E’ ormai innegabile che ci sia una certa attrazione tra Clizia Incorvaia e il bel modello spagnolo al GF Vip.

I due non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda, convincendo il pubblico che saranno loro la prima coppia a formarsi all’interno di questa quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Ivan Gonzalez ha però suscitato un certo sentimento di sgomento e di paura nei confronti della bella modella. Il motivo?

Clizia Incorvaia del GF Vip è convinta che Ivan Gonzalez possa prenderla in giro e che le sue siano soltanto belle parole lasciate al vento. La delusione e l’insicurezza dopo la sua storia con Francesco Sarcina regnano ancora in lei. Riuscirà Ivan ad abbattere questi muri?

Leggi anche:

Uomini e Donne | Ivan Gonzalez ricorda il Trono Classico al GF Vip

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ivan Gonzalez rassicura Clizia Incorvaia al GF Vip: “Ti rispetto”

Ivan Gonzalez, durante un suo confessionale al Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere a conoscenza della delusione di Clizia Incorvia per Francesco Sarcina ed è proprio per questo motivo che rispetta la sua storia personale e il suo attuale quotidiano.

La modella, a differenza delle ragazze che il modello ha frequentato in passato, è una donna impegnata che viene da un matrimonio naufragato e con una figlia.

Per questo motivo Ivan Gonzalez al GF Vip ha affermato di non voler fare il passo più grosso della gambe, ma di rispettare in pieno i tempi e le scelte di Clizia Incorvaia.

Anche se gli dispiace stare un passo indietro, quando andrebbe dritto a conquistare il suo amore.

Tra i due un certo feeling è abbastanza evidente, anche se qualche tempo fa si sospettava che la prima coppia del Grande Fratello Vip fossero Clizia e Paolo Ciavarro. E invece no, gli eventi si sono evoluti in maniera diversa rispetto al previsto in quanto c’è un un’evidenza attrazione tra Clizia e Ivan al GF Vip.