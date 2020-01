GF Vip | Clizia Incorvaia ammette: “Con Sarcina? Niente di vero!”

GF Vip | Clizia Incorvaia confessa ad Adriana Volpe che secondo lei nella sua storia d’amore con Francesco Sarcina de Le Vibrazione non c’era niente di vero

Clizia Incorvaia si è lasciata andare al GF Vip con Adriana Volpe a una lunga confessione sul suo rapporto con Francesco Sarcina.

La modella è convinta che nella sua storia d’amore, ormai finita, non ci sia stato nulla di vero da parte del leader de Le Vibrazioni.

La Incorvaia sostiene che l’artista abbia finto per tutto il tempo di amarla, visto che era solito tradirla in continuazione. Adriana Volpe ha provato a consolare la sua compagna di viaggio, ma lei sembrava piuttosto rattristita da quella che sembrerebbe essere la realtà sul suo rapporto con l’ex marito.

“Te lo dico io” ha specificato. Lo sfogo di Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina al GF Vip ha intenerito il pubblico del piccolo schermo, convinto che la modella sia ancora innamorata del cantante.

Clizia Incorvaia: l’amara confessione su Francesco Sarcina al GF vip

Clizia Incorvaia non ha mancato nel raccontare tutta la sua delusione ad Adriana Volpe al GF Vip, che di recente ha rivelato il motivo dei continui scontri con Magalli.

La modella ha affermato che non c’era nulla di vero nella sua relazione, da parte del marito, e che viveva due realtà parallele.

“Dici che un uomo può fingere così tanto?” ha chiesto Adriana Volpe a Clizia. “Certo che si, prendi il film le Fate Ignoranti” ha replicato Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip. “Il protagonista viveva due amori: uno con una donna e uno con un uomo. E’ possibile” ha spiegato.

“Ho aperto qualcosa da cui non si può tornare indietro, ma meglio così” ha proseguito Clizia. “Ho visto la sua anima: piena di bugie. Non c’era nulla di vero nel suo amore per me” ha concluso.

Almeno per il momento, Francesco Sarcina ha preferito non replicare. Anche se porterà al Festival di Sanremo una canzone che parlerà proprio della sua storia d’amore con la modella.

Nelle scorse ore, tra l’altro, tutti gli occhi del pubblico sono puntati sulla scrittrice Barbara Alberti del GF Vip, a causa delle sue forti dichiarazioni contro Pasquale Laricchia. Ci aspetta, stasera, una puntata ricca di colpi di scena.