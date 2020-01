GF Vip | Paola Di Benedetto: confessione sul presunto tradimento di Fede

GF Vip | Paola di Benedetto ha parlato degli uomini che tradiscono le proprie compagne. Che ci sia qualche riferimento al suo fidanzato Fede?

Paola Di Benedetto, mentre chiacchierava con alcune sue compagne di viaggio del GF Vip, si è lasciata andare ad alcune considerazioni che i telespettatori hanno subito collegato alla sua vita privata. Di cosa si tratta?

Mentre si parlava di tradimento, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha confidato che alcuni momenti di debolezza in una relazione possono capitare.

Il rapporto può essere salvaguardato se si tratta soltanto di un momento di debolezza fisico, senza nessun trasporto mentale.

Ovviamente il pubblico ha subito collegato alle parole di Paola, le voci secondo cui Federico Rossi l’avrebbe tradita con Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Sarà realmente così o Paola si è semplicemente limitata ad esprimere il suo pensiero?

Quel che è certo è che, tradimento o meno, Paola Di Benedetto e Fede proseguono la loro relazione serenamente.

Continua l’avventura di Paola Di Benedetto al GF Vip, che di recente è stata protagonista di alcuni forti frasi da parte di Salvo Veneziano, e più passano i giorni e più si lascia andare a confessioni sul suo privato.

Come anticipato, per i telespettatori del Grande Fratello Vip era impossibile non collegare il ragionamento con la sua storia con Federico Rossi, membro di Benji & Fede.

“Credo sia normale che a volte capitino dei momenti di debolezza in una relazione” ha esordito Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip.

“Non mi riferisco all’innamoramento, sia chiaro, ma parlo di un tradimento esclusivamente a livello fisico” ha proseguito la fidanzata di Federico Rossi.

“L’importante è dirselo, guardandosi dritto negli occhi. Provare a capirsi e continuare, andando avanti amandosi” ha concluso l’ex madre natura di Paolo Bonolis.

Molto probabilmente, in maniera nemmeno troppo velata, Paola Di Benedetto ha fatto chiarezza al GF Vip sul presunto tradimento di Fede.