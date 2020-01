Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro ci prova con Clizia Incorvaia?

Grande Fratello Vip | Nelle scorse ore, Paolo Ciavarro è apparso particolarmente interessato a Clizia Incorvaia. I due si sono isolati e in casa sospettino ci sia del tenero tra i due

Al Grande Fratello Vip, oltre ai confronti che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo, sembrerebbero essere nati anche i primi amori. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia!

I due, nelle scorse ore, si sono un po’ isolati rispetto agli altri abitanti della casa più spiata d’Italia, tanto far nascere dei sospetti da parte dei restanti concorrenti di Alfonso Signorini al GF Vip.

Il tutto, tra l’altro, sarebbe nato da una frase di Michele Cucuzza che ha confidato ai due di vederli davvero bene insieme. Il giornalista sarà il Cupido di quest’edizione?

Paolo Ciavarro e Clizia sono la prima coppia del Grande Fratello Vip?

Paolo Ciavarro, dopo aver ascoltato il sesto senso di Michele Cuccuzza, ha approfittato del momento per poter parlare in privato con Clizia Incorvaia al GF Vip.

I due si sono isolati, recandosi in sauna, a parlare delle speranze del giornalista e iniziando a ipotizzare un’ipotetica relazione.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip non è sembrato affatto dispiaciuto dell’ipotesi. Anche perché sembra somigliare in tutto e per tutto all’uomo ideale descritto da Clizia Incorvaia.

Paolo è intelligente, simpatico e colto. Tutte le qualità che la bella modella ricerca in un compagno. Che sia nata finalmente la prima coppia del reality show di canale 5?

La cosa non sembra affatto dispiacere al giovane conduttore di Forum e, a dirla tutta, non sembra nemmeno dispiacere a Clizia Incorvaia. Come reagirà Francesco Sarcina di fronte a tale notizia?

Ricordiamo che il Leader delle Vibrazioni ha già trovato l’amore al fianco di una nuova donna. Non ci resta quindi che attendere il lieto fine anche per la modella, sperando che il flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia al Grande Fratello Vip sfoci in qualcosa di più.