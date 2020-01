GF Vip | Secondo una grave segnalazione arrivata in rete, Serena Enardu e Pago sarebbero d’accordo per avere una maggiore visibilità

La coppia formata da Serena Enardu e Pago al GF Vip, secondo alcune segnalazioni spuntate sul web, starebbe fingendo un tira e molla soltanto per avere le luci dei riflettori puntate addosso, ma procediamo con calma.

Deianira Marzano, famosa influencer, ha ricevuto alcuni messaggi dagli abitanti di Quartu, paese dove Serena Enardu vive da anni. Queste persone hanno smentito categoricamente quanto affermato dalla, ex, coppia sul piccolo schermo, rivelando che i due si sono visti numerose volte dopo la fine del loro percorso di Temptation Island Vip.

L’artista sardo avrebbe anche soggiornato, più di una volta, a casa di Serena Enardu. Le segnalazioni arrivate, qualora dovessero realmente corrispondere alla verità, sarebbero abbastanza gravi considerando che i due hanno sempre smentito qualsiasi incontro al di fuori del programma se non con il piccolo Tommaso.

GF Vip: Pago svela un inedito retroscena su Serena Enardu

Le novità per la coppia del Grande Fratello Vip non sono finite qui. Oltre alla segnalazione su Serena Enardu e Pago, nella casa più spiata d’Italia sono spuntati nuovi retroscena.

Dopo che l’artista sardo ha litigato con Rita Rusic al GF Vip, ha confidato a Salvo Veneziano di aver rivisto la sua ex al di fuori del programma e non per il piccolo Tommaso, proprio come riportano le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, anche se il cantante aveva smentito tutto venerdì sera.

Prima del suo ingresso nella casa, tra l’altro, aveva pensato di ritornare con Serena. Dopo le segnalazioni e il nuovo retroscena su Serena Enardu al Grande Fratello Vip, tra l’altro sua sorella Elga ha fatto discutere per una dichiarazione su Domenica Live, il pubblico non sembra credere alla coppia. Convinti che Pago e Serena stiano sfruttando il momento per avere una maggiore visibilità.

Sarà realmente così oppure è tutto un grosso malinteso? Intanto continua il percorso di Pago al GF Vip e Serena Enardu non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo amore per lui.