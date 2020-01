Barbara d’Urso | Pamela Prati tuona: “Senza di me, non fa ascolti!”

Barbara d’Urso | Pamela Prati ha commentato l’ospitata della conduttrice a Verissimo, lanciandole una velenosa frecciatina su Instagram

Barbara d’Urso, durante la sua ospitata di ieri da Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto la sua in merito a una locandina che promuoveva una serata di Pamela Prati in discoteca.

Tale locandina sponsorizzava la serata utilizzando il nome della conduttrice e il logo di Live Non è la d’Urso, lasciando esterrefatta Carmelita visto che la showgirl non voleva in alcun modo avere a che fare con lei.

Nelle scorse ore, Pamela ha replicato alla frecciatina, dichiarando che è stata Barbara a sfruttare il suo nome e che da quando non parla più di lei, i suoi programmi non fanno più i famosi record di ascolti.

Questo è soltanto l’inizio di un nuovo scontro tra Pamela Prati e Barbara d’Urso?

Barbara d’Urso e Pamela Prati: nuovo scontro dopo Verissimo

Pamela Prati ha risolto il giallo della locandina, affermando che lei non era assolutamente a conoscenza che fosse stato utilizzato il logo e il nome di Barbara d’Urso.

La showgirl ha specificato che una volta venuta a conoscenza dell’accaduto, ha preferito interrompere alcuni rapporti lavorativi proprio a causa di questa scelta grafica. Pamela, come anticipato, non le ha di certo mandate a dire replicando a tono alla frecciatina di Barbara d’Urso a Verissimo.

La Prati ha affermato di non voler in alcun modo associare il suo nome a quello della conduttrice, che sfrutterebbe gli altri per collezionare ascolti record, ma non solo. Pamela Prati ha anche osservato che da quando non si parla più di lei, gli ascolti di Live Non è la d’Urso sono crollati, quindi sarebbe la conduttrice a sfruttare il suo nome e non viceversa.

Barbara sceglierà di replicare di fronte alle dure affermazioni della showgirl, oppure sceglierà di ignorare il tutto? Dopo di tutto, come ha sempre affermato lei stessa, preferisce volare in alto di fronte alle critiche.