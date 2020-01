Barbara d’Urso asfalta Pamela Prati a Verissimo: “Adesso ti fa comodo”

Barbara d’Urso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista, ha lanciato qualche frecciatina a Pamela Prati

Barbara d’Urso è stata una delle ospiti di punta di questa prima puntata dell’anno di Verissimo.

La bella conduttrice partenopea, tra una confessione e l’altra a Silvia Toffanin, non ha mancato di lanciare qualche frecciatina a Pamela Prati.

La showgirl, che non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia per la conduttrice, dopo essersi rifiutata di essere ospite a Live Non è la d’Urso ha utilizzato il logo del programma e il nome di Barbara per promuovere una serata in discoteca di cui era ospite.

“Prima non volevi venirci” ha esclamato la conduttrice. “Adesso però ti fa comodo, eh?” ha concluso Barbara d’Urso a Verissimo, ricevendo gli applausi tutti i presenti in studio.

Verissimo: Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Pamela Prati

Verissimo ha offerto al pubblico una nuova scena dedicata al Barbara d’Urso contro Pamela Prati.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto chiarezza sul mistero del logo di Live usato dalla Prati, affermando che ha trovato alquanto bizzarro come la showgirl non abbia in alcun modo voluto prendere parte al programma ma di come abbiamo utilizzato poi il suo nome per sponsorizzare una serata in discoteca di cui è stata ospite.

La d’Urso, che ieri è rimasta sorpresa dal gesto della mamma di Luigi Favoloso, ci ha tenuto a specificare questo particolare dettaglio, visto che più volte è stata accusata da Pamela Prati di sfruttare la sua immagine soltanto per fare un numero maggiore di ascolti.

Ora le cose sembrerebbero essere diverse, visto che è la showgirl ad utilizzare il nome della conduttrice per promuovere le serate in cui è ospite.

Barbara ha anche replicato alle continue frecciatine di Massimo Giletti, chiarendo che lei e i suoi giornalisti hanno fatto venire a galla numerosi retroscena sul Prati gate ed è orgogliosa di aver svolto un buon lavoro in merito alla vicenda che ha appassionato gli italiani.