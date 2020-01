Barbara D’Urso fidanzata | VIDEO

Barbara D’Urso potrebbe avere trovato l’amore: una storia Instagram mostra la conduttrice accanto ad un misterioso cavaliere

Barbara D’Urso non è qui single? É quello che sembra essere sempre più evidente nelle ultime ore. Ora a confermarlo anche la stessa conduttrice che su Instagram ha pubblicato una storia con tanto di cena romantica e anello al dito. Solo uno scherzo della conduttrice?

Non pare essere così: Barbarella nel video pubblicato è a cena accanto a un cavaliere misterioso che non viene mostrato e che infila all’anulare della conduttrice un vistoso anello. Chi sarà il fortunato?

Molti pensano che possa essere Filippo Nardi , con cui la conduttrice ha un’amicizia speciale. Non ci resta che attendere conferme nei prossimi giorni.