Scontro epico tra Valeria Marini e Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “sono diventata famosa senza essere la ex di qualcuno”.

Resa dei conti tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 va in scena l’epico confronto tra Rita Rusic, l’ex moglie del produttore e Valeria Marini, la donna che è stata la compagna di Cecchi Gori dopo la fine del suo matrimonio. Dopo tante accuse e frecciatine, per Valeria Marini e Rita Rusic è finalmente arrivato il momento del confronto finale.

Scontro epico al Grande Fratello Vip 2020 tra Rita Rusic e Valeria Marini

Dopo aver ricevuto la visita dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic riceve quella di Valeria Marini. Prima di ritrovarsi faccia a faccia con la Marini, la Rusic ad Alfonso Signorini, racconta: “Ha rovinato l’equilibrio della nostra famiglia. Io non potevo parlare con Vittorio, Vittoria non poteva andare a casa del padre“, spiega la Rusic. “Io come madre ho sempre tentato di proteggere i miei figli. Quello che mi ha detto Mario è che lei, a Vittorio, ha detto: o io o Vittoria”, svela la Rusic. “Il padre doca ha risposto? Avrà risposto Valeria?”, chiede Signorini. “Non credo…“, risponde Rita..

“Sono dispiaciuta di quello che hai detto perchè non corrisponde alla verità. Io ho incontrato Vittorio che voi eravate già separati. Tu hai sempre parlato malissimo di me, cosa che io non ho mai fatto. Io sono felicissima che ti ser riavvicinata a Vittorio. E’ inacettabile che tu continui a parlare male di me“, spiega la Marini.

«Noi siamo stati vicino a Vittorio, in ospedale ci sei andata una volta, tu sarai pure dalla parte delle donne ma non mia, tu mi vuoi chiarire qualcosa che conosco ovvero le lacrime dei miei figli», ribatte la Rusic. “Io non parlo di te, ho altri pensieri. Goditi la tua vita e le tue soddisfazioni. Non puoi aggrapparti a me per qualsiasi cosa. Non siamo al Bagaglino. Se puoi dirmi una cosa? No, non puoi dirmi niente”, aggiunge Rita.

Rita Rusic che si era lamentata della sorpresa di Cecchi Gori, esorta Valeria Marini a tornare alla sua vita e a non pensare più a lei e la Marini ribatte: “Io non porto rancore, ti perdono. Io vivo di luce mia, non sono diventata famosa per essere l’ex moglie di… […] Voglio le tue scuse, chiedimi scusa di tutto ciò che hai detto. Mi hai mancato di rispetto”.

“Alfonso ma quanto deve durare questo inferno. Lei urla e non mi piace la gente che urla. Sei ingrassata, la devo mettere un po’ a dieta”, conclude Rita.