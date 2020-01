Budino al cioccolato e caffè: ricetta veloce per San Valentino

Siete sempre di corsa ma non volete mancare l’appuntamento con un dolce a San Valentino? Questo delizioso budino al cioccolato e caffè è la soluzione perfetta.

La festa degli innamorati merita anche un dolce degno. Ma se avete poco tempo a disposizione, dovete pensare ad una ricetta veloce, delicata e buonissima. Come questo budino al cioccolato e caffè, pronto in pochissimi minuti.

Basta infatti meno di un quarto d’ora per prepararlo, ma soprattutto è un dolce perfetto da portare in tavola in tantissime occasioni e non solo il 14 febbraio. Una ricetta molto leggera, senza butto e senza uova. Ma è anche senza glutine, quindi si adatta benissimo anche agli intolleranti che così potranno provare qualche momento di felicità anche a tavola

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda le proprietà degli alimenti e cosa bere o mangiare per promuovere il benessere CLICCA QUI!

Budino al cioccolato e caffè, la ricetta

Budino al cioccolato e caffè, una preparazione molto semplice e che potete anche realizzare in largo anticipo. Perché uno dei trucchi per avere un dolce perfetto è quello di tenerlo in frigorifero per almeno un paio di ore prima di servirlo. Se invece lo lasciate di più, tiratelo fuori per tempo prima di servirlo.

Ingredienti:

100 g di zucchero

50 g di fecola di patate

15 g di cacao

15 g di caffè solubile

mezzo litro di latte intero

Potrebbe interessarti : Budino senza bustine fatto in casa

Preparazione:

Cominciate la ricetta del budino al cioccolato e caffè mettendo in una pentola con fondo antiaderente il cacao, il caffè, lo zucchero e la fecola. Cominciare a mescolare bene con un cucchiaio di legno oppure una spatola da cucina.

Quindi accendete il fuoco sotto la pentola, a fiamma media, e versate il latte a filo, continuando a mescolare bene. Dovete sciogliere tutti gli ingredienti facendo attenzione che non si formino grumi, per avere un dolce perfetto.

Basteranno pochi minuti perché il composto cominci ad addensarsi. A quel punto togliete la pentola dal fuoco e dividete il budino in 2 o 4 coppette, a seconda di quanto lo volete grande. L’ideale sarebbe avere sotto mano delle coppette a forma di cuore, ma nel risultato finale non cambia nulla.

Lasciate raffreddare prima a temperatura ambiente e poi almeno due ore in frigorifero. Quindi servite così, oppure con dei ciuffetti di panna montata come decorazioni.