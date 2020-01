Dieta militare, perdi 2 kg in 3 giorni

Vogliamo essere magre in breve tempo? Allora la dieta militare è quello che fa per noi. Un regime severo, ma da praticare solo per pochi giorni e che aiuta a sgonfiarsi.

Arriva degli Stati Uniti e ci fa perdere diversi chili in pochissimo tempo: è la dieta militare. Una dieta che è stata chiamata così per il suo rigore nelle regole che bisogna rispettare . Ma ha il vantaggio di durare soltanto tre giorni.

Una dieta che grazie alla combinazione di alcune alimenti accelera il metabolismo e ci permette di bruciare i grassi. Si tratta di u regime alimentare che ha fatto spesso discutere per le combinazioni di alimenti. Ci sono ad esempio gli hot-dog, tipici della cucina americana, che solitamente non vengono inseriti in nessuna dieta

La dieta militare ci permettere di perdere peso da subito. Solo già nei primi 3 giorni un paio di chili e 4,5 kg in una settimana. Tutto questo senza troppa fatica e senza doverla per forza abbinare anche a dell’esercizio fisico.

Dieta militare, il programma dei tre giorni

Una delle regole fondamentali di questa strana dieta militare è quella di assumere molta acqua.

Ma ora guardiamo passo passo il programma di questa dieta che fa tanto discutere e vedremo quali stravaganti alimenti possiamo trovare.

Giorno 1

Colazione: iniziamo la giornata con 1 vetta di pane tostato possiamo condirlo con 1 cucchiaio dii burro di arachidi, mezzo pompelmo, 1 tazza di caffè o the

Pranzo: si parte con 1 fetta di pane tostato con 1 scatoletta piccola di tonno al naturale, poi 1 tazza di the o caffè

Cena: per finire la giornata possiamo mangiare 90 g di pollo, 100 g di fagiolini, 1 banana: per rendere tutto più sopportabile, due palline di gelato alla vaniglia.

Giorno 2

Colazione: un pacchetto di cracker, 30 g di formaggio, 1 mela piccola.

Pranzo: 1 fetta di pane tostato accompagnato da 1 uovo.

Cena:1 scatola di tonno al naturale, mezza banana, due palline di gelato alla vaniglia.

Giorno 3

Colazione: 1 fetta di pane tostata e un uovo poi mezza banana.

Pranzo: uova anche a pranzo con un pacchetto di cracker 1 confezione di fiocchi di latte da 170 grammi.

Cena: 2 wurstel grandi, 100 g di carote, mezza banana, 1 pallina di gelato alla vaniglia.