GF Vip | Antonella Elia contro Valeria Marini: “Non facciamo gli ipocriti!”

GF Vip | Antonella Elia ha visto la reazione del pubblico di fronte alle sue offese a Valeria Marini, ribadendo il concetto espresso durante la scorsa puntata

Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti del GF Vip le reazioni del pubblico, della stampa e dei media, di fronte alle dure offese ricevute da Valeria Marini durante la scorsa diretta di lunedì sera.

In particolar modo, il conduttore ha mostrato quanto affermato da Francesca Barra e Simona Ventura nei confronti di Antonella Elia. La Barra ha dichiarato che secondo il suo modesto parere, Antonella dovrebbe essere espulsa dal gioco in quanto avrebbe dei problemi contro le donne.

“Con la Barra ci voglio parlare personalmente a quattro occhi” ha esordito Antonella. “Smettiamola di fare gli ipocriti per favore” ha proseguito la showgirl.

“Tutti facciamo dei commenti e non venitemi a dire che la Marini è una fig* perché non è così” ha concluso Antonella Elia contro Valeria Marini al GF Vip.

Antonella Elia non ha preso di certo bene i commenti ricevuti sulle sue offese su Valeria Marini al Grande Fratello Vip, accusando gli opinionisti di essere ipocriti.

“Tutti una volta nella vita abbiamo commentato qualcuno, non prendiamoci in giro per favore” ha tuonato la showgirl. “Poi se perché stiamo in televisione dobbiamo essere tutti buoni, va bene” ha proseguito Antonella.

“Vi dico che Valeria Marini è bellissima, ma sappiamo tutti che non è così” ha continuato la Elia. “Certo, a qualcuno può anche piacere non lo metto in dubbio, ma non è una fig* assurda come volete farmi credere ora” ha concluso Antonella Elia al GF Vip.

Quella di questa sera sembra una diretta tutt’altro che tranquilla, piena di colpi di scena. Basti soltanto pensare che Alfonso Signorini ha inaugurato questo nuovo appuntamento dando un bacio sulla bocca a Pupo.