Antonella Elia prima piange al Grande Fratello Vip 2020 e poi si lascia andare al lungo e passionale bacio col fidanzato Pietro.

Antonella Elia prima piange e poi ritrova il sorriso con un lungo e passionale bacio con il fidanzato Pietro nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo essersi messa a nudo raccontando la sofferenza che ha affrontato nel corso della sua vita, Antonella ha ritrovato la voglia di andare avanti nel reality grazie alla sorpresa che le ha regalato il fidanzato Pietro.

Grande Fratello Vip 2020: dalle lacrime al bacio passionale con il fidanzato Pietro

Antonella Elia, dopo essersi scagliata contro Valeria Marini, si scontra prima con Adriana Volpe, poi si racconta in modo sincero e, infine, tira fuori tutto il suo amore per il fidanzato Pietro. La Elia è sempre più il perno del Grande Fratello Vip 2020 e Alfonso Signorini lo dimostra dandole ampio spazio. “Se io devo sostenere un’amica, la sostengo anche in queste scemenze”, afferma la Elia scagliandosi contro la Volpe che, la settimana scorsa, ha scelto di salvare dalla nomination con Fernanda Lessa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Poi viene mostrato un filmato in cui la Elia racconta il suo triste e doloroso passato per la morte dei genitori. “Ho sempre vissuto con la sensazione di non poter trarre confort da nessuna parte. Io cerco innanzitutto di sopravvivere, in questo mondo così strano. E di essere felice, nei brevi momenti in cui sento di essere felice, cerco di vivere questa felicità al massimo”, dice Antonella.



In confessionale, poi, l’ex valletta di Mike Bongiorno si lascia andare alle lacrime: “Io mi vergogno tanto, perché mi vedo tanto brutta. Tutte le cose che dico sono brutte e sono brutta anche io”.

A consolarla, però, è Alfonso Signorini: “Non vergognarti perché sei una donna vera, piena di verità in un mondo ipocrita. Andare contro l’ipocrisia deve solo renderci belli”.

Antonella, poi, lascia il confessionale e, nel salone della casa, viene raggiunta dal fidanzato Pietro con cui si lascia andare ad un lungo e passionale bacio che conquista tutto il popolo di Twitter.

io da ubriaca che mi rendo conto con chi sono stata in discoteca #gfvip #gfvip4 pic.twitter.com/2yYegcfIdi — ♡ (@bocaxhelp) January 24, 2020