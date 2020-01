Dovete partire per un viaggio, ma avete paura di dimenticare qualcosa? Non preoccupatevi, ecco la lista di oggetti indispensabili da mettere in valigia.

E’ importante prima di partire per un viaggio, sapere cosa mettere in valigia, indipendentemente dalla destinazione, perchè ci sono determinati oggetti che non devono mancare. Eppur vero che preparare una valigia perfetta non è facile perchè c’è sempre la paura di dimenticare qualcosa di importante. Prima di mettere tutto in valigia, sedetevi, prendete carta e penna, appuntate tutto quello che vi occorrerà, stilate una vera e propria lista degli oggetti da mettere in valigia, così da non dimenticare nulla. Spesso presi dalla fretta di preparare le valigie dimentichiamo i dettagli più importanti, noi di CheDonna.it vi elenchiamo gli 8 oggetti indispensabili da portarsi in viaggio. Cosa mettere in valigia: 8 oggetti indispensabili

Preparazione la valigia non è difficile, ma la paura di dimenticare qualcosa a casa vi tormenta, ma non scoraggiatevi ecco la lista da seguire. 1- Oggetti per l’igiene personale Per prenderci cura del nostro corpo, ci sono degli oggetti a cui non possiamo rinunciare, ecco quali: spazzolino da denti e dentifricio

spazzola o pettine

rasoi

detergente per il viso e gli occhi

deodorante e profumo

crema viso e corpo

trucco

salviettine detergenti

disinfettante mani. L’ideale è mettere tutto in beauty case di piccole dimensioni per non occupare spazio inutile e mettere tutto dentro.

2- Abiti e scarpe Non si può far almeno, quindi non si possono dimenticare a casa, certamente non vi stiamo dicendo di ricordarvi di portare scarpe e vestiti, l'importante è portarne nella giusta quantità. 3- Accessori Smartphone Nessuno può dimenticare lo smartphone a casa, ma gli elementi ad esso collegati, si come: caricabatterie: altrimenti non potete caricare la batteria;

altrimenti non potete caricare la batteria; cuffiette wifi

cover 4- Adattatore universale Non ci avete pensato, oppure potete informarvi sulla tensione elettrica e sul tipo di “attacco” che il Paese di destinazione utilizza, e regolarvi di conseguenza. Può sembrare un consiglio banale, ma è importante per non rischiare di rimanere senza corrente elettrica al vostro arrivo. A meno che non vogliate trascorrere una vacanza all’insegna della natura, allontanandovi dalla tecnologia. 5- Documenti Tra le cose più importanti da non dimenticare assolutamente quando si parte per una vacanza, sono i documenti personali. Per non dimenticare nulla ecco la lista di documenti e must have da portare con sè in viaggio: Carta d’Identità e patente di guida : quest’ultima risulterà utile se dovete noleggiare un auto.

: quest’ultima risulterà utile se dovete noleggiare un auto. Carte d’imbarco e prenotazioni : è sempre meglio portarne una copia cartacea, anche se li avete sullo smartphone.

: è sempre meglio portarne una copia cartacea, anche se li avete sullo smartphone. Informazioni utili sul viaggio e sugli spostamenti

Tessera sanitaria 6- Medicine Le medicine sono un elemento indispensabile da portare in viaggio, molto dipende anche dalla meta del vostro viaggio. Fate attenzione se andate in paesi esotici, dove nella maggior parte di questi luoghi, i servizi scarseggiano, potete chiedere consiglio al vostro medico, soprattutto se seguite una terapia farmacologica. 7- Oggetti di svago Durante il viaggio è importante portare con se oggetti per “ammazzare” il tempo, ecco quali: libri

riviste

i-pod

cruciverba Sembrerà starno ma anche durante una vacanza, ci sono dei momenti in cui non sapete cosa fare, quindi, potete trasformate dei probabili momenti di noia in piacevolissimi momenti di relax.

