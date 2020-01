Trono Over | Sossio Aruta una furia: “Ci penserà il mio avvocato!”

Trono Over | Sossio Aruta si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram perché hanno usato in maniera impropria la sua immagine dopo Uomini e Donne

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo motivo, non è sfuggito il suo sfogo social di qualche ora fa. Cosa è successo?

Il compagno di Ursula Bennardo, che come al solito non le manda a dire, si è scagliato contro tutti quelli che hanno usato in maniera impropria la sua immagine.

Per questo motivo ha deciso di rivolgersi al suo avvocato per chiederà giustizia. Il suo volto, infatti, è stato utilizzato, senza il suo consenso, per promuovere finanziamenti, ma non solo.

Un portale ha anche scritto che Sossio Aruta del Trono Over sarebbe morto in un’incidente stradale.

Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne si sfoga: “Siete degli bastard*!”

Sossio Aruta non ci è di certo andato leggero, con giusta causa, contro coloro che hanno utilizzato il suo nome e la sua immagine senza alcun tipo di consenso. Soprattutto per scopi promozionali di cui non era a conoscenza.

“Mi avete augurato la morte” ha esordito il compagno di Ursula Bennardo del Trono Over, che di recente ha parlato della difficoltà di avere una famiglia allargata.

“Avete addirittura utilizzato la mia immagine per promuovere dei prestiti” ha proseguito Sossio Aruta di Uomini e Donne. “Per tutto questo ci penserà il mio avvocato!” ha continuato il calciatore.

“Avete anche detto che ho avuto un incidente, ma dico non avete un cazz* da fare?” ha concluso Aruta. Il calciatore, fortunatamente, ha trovato da parte dei suoi fan un fortissimo sostegno. Tant’è che sono i primi a passare all’ex protagonista di Uomini e Donne notizie fake sul suo conto.

Anche la compagna di Sossio, recentemente ha perso la calma sui social in quanto alcuni utenti la contattavano senza usare un minimo di educazione. Fortunatamente Sossio e Ursula del Trono Over sono uniti anche in questi particolari momenti.