GF Vip | Barbara Alberti svela il reale motivo del suo abbandono

GF Vip | Barbara Alberti ha svelato agli altri concorrenti della casa il reale motivo del suo abbandono: c’entra Alfonso Signorini

Barbara Alberti, durante la diretta di ieri sera al GF Vip, ha rivelato ad Alfonso Signorini di voler abbandonare il programma. Il motivo?

Non riuscirebbe a distinguere più la realtà dalla finzione. Il momento delle nominations sarebbe troppo difficile per lei e per questo preferirebbe terminare qui la sua avventura.

Peccato che questa motivazione sia totalmente inventata di sana pianta. La scrittrice, qualche ora fa, ha rivelato ai concorrenti che il vero motivo e non è assolutamente quello annunciato in puntata, ma riguarda Alfonso Signorini.

Barbara ha affermato di non apprezzare l’immagine che sta uscendo di lei, in quanto la produzione e il conduttore vorrebbero metterla in cattiva luce, facendo emergere soltanto il suo lato peggiore. Ecco il vero motivo dell’abbandono di Barbara Alberti al GF Vip.

Barbara Alberti ha probabilmente dimenticato, dopo il crollo emotivo di ieri al Grande Fratello Vip, di essere ripresa costantemente dalle telecamere. Non per niente, è soprannominata la casa più spiata d’Italia.

“Il vero motivo riguarda Alfonso Signorini” ha esclamato la scrittrice. “Non mi piace il personaggio che stanno facendo uscire di me” ha proseguito. “A casa ho una situazione un po’ particolare e ciò che mi restava era l’affetto del pubblico che ora sta diminuendo perché sta uscendo fuori un’immagine sbagliata di me” ha concluso Barbara Alberti al GF Vip.

Paola Di Benedetto, svelando un retroscena sul cachet ricevuto dai concorrenti, le ho consigliato di valutare bene le sue scelte in quando potrebbe perdere tutti i suoi guadagni se abbandona il gioco.

“Conosco il contratto che scelto di firmare” ha replicato la scrittrice. “Devono pagarmi tutte le puntate che ho già fatto. Non si discute” ha concluso.

Barbara Alberti vuole abbandonare il Grande Fratello Vip a causa di ciò che mandano in onda su di lei.