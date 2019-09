Organizzare la valigia per le vacanze, non è un’impresa. Mettete da parte l’ansia e seguite tutti i consigli per una valigia perfetta per ogni viaggio

Valigia perfetta Fonte: Istock-Photos

Siete pronte per partire per le vacanze? Avete preparato le valigie? Indipendentemente se partite per una vacanza al mare o una gita in una capitale d’Europa, ci sono delle cose che non si devono assolutamente lasciare a casa, ma vanno rigorosamente in valigia. Eppur vero che preparare una valigia perfetta non è sempre semplice, spesso il panico prende il sopravvento. Il pensiero di aver dimenticato qualcosa ci assale quando siamo già partiti. C’è un modo per preparare una valigia perfetta in poco tempo senza impazzire? Prima di prendere le valigie dall’armadio e aprirle, sedetevi alla vostra scrivania, dotateti di un block-notes e una penna, iniziate ad appuntare tutto quello che vi occorrerà. Dovete stilate una vera e propria lista delle cose da mettere in valigia, così da non dimenticare nulla.

Sicuramente una lista ben fatta ci aiuterà a non lasciare a casa le cose importanti, si impiegherà anche meno tempo nel riempire le valigie. Ansia e panico lasciateli a casa, ecco tutti i consigli che vi aiuteranno nell’ organizzazione della vostra valigia perfetta.

Valigia perfetta: ecco la lista

La preparazione della valigia è diversa in base al tipo di viaggio che fate e dal numero di giorni che trascorrete fuori casa. Potete fare una vacanza al mare, in montagna o visitare una capitale o più città. Ma ci sono cose che devono sempre andare in valigia: dai documenti alla biancheria intima. Seguite queste tre liste che vanno bene per ogni occasione.

1. Beauty case: cosa mettere

Il beauty case è un elemento essenziale di ogni valigia, si mettono al suo interno prodotti che non possiamo farne almeno. Dobbiamo definire una cosa: nel caso in cui viaggiate in aereo, tutti i prodotti liquidi dovranno essere portati nel formato da viaggio. In caso contrario, vengono buttati via dagli addetti ai controlli. Se vi recate in un albergo, potete utilizzare il bagnoschiuma, lo shampoo, la cuffia per la doccia e il detergente per le mani che mette a disposizione la struttura, a meno che non abbiate particolari esigenze.

Ecco cosa mettere nel beauty

Silk-épil

Detergente per il viso e gli occhi

Dentifricio e spazzolino

Deodorante e profumo

Lenti a contatto e soluzione per immergerle

Crema viso e corpo

Spazzola o pettine

Make up

Salviette struccanti

Dischetti di cotone per ogni evenienza

Cotton Fioc

2. Biancheria intima: cosa non dimenticare

Quanta biancheria intima mettere in valigia? Il numero ci manda sempre nel tilt e crea panico e stress. Non lasciatevi prendere dall’ansia, bisogna portare un numero di cambiate pari al numero delle notti che state in viaggio.

In caso di slip o calzini è sempre consigliabile metterne qualcuno in più in caso di emergenze. Se avete la possibilità di poter lavare l’intimo allora portate il minimo indispensabile.

Ecco la lista della biancheria intima:

Slip

Calzini

Reggiseno o fasce

Canottiera: solo se siete abituate ad usarla

Calze e collant

3. Oggetti tecnologici: quello che non deve mancare

Gli accessori tecnologici, non devono mancare, perchè sono fondamentali. Basti pensare che con lo smartphone fate i selfie, i video, oltre che a chiamare. A meno che non vogliate trascorrere una vacanza all’insegna della natura e allontanandovi dalla tecnologia allora omettete questa lista.

Ecco cosa dovete mettere:

Cellulare

Caricabatterie

Power bank esterna

Cuffie o auricolari

Laptop e caricabatterie

4. Documenti

Tra le cose più importanti da non dimenticare assolutamente quando si parte per un viaggio o una vacanza sono i documenti personali. Se dovesse accadere, vi siete letteralmente rovinate le vacanze.

Ecco la lista di documenti e must have da portare con sè in viaggio:

Carta d’Identità e patente di guida : se dovete noleggiare un auto.

Carte d’imbarco e prenotazioni: è sempre meglio portarne una copia cartacea, anche se li avete sullo smartphone.

Informazioni utili sul viaggio e sugli spostamenti

Tessera sanitaria

Vacanza al mare: cosa mettere in valigia

Se avete organizzato una vacanza al mare, ecco la lista da seguire dagli abiti alla protezione solare.

Una borsa o zaino da spiaggia: deve essere capiente e leggera

Telo per il mare: in microfibra occupa meno volume

Crema solare per il viso e il corpo

Crema doposole

Ciabatte o infradito da spiaggia

Costumi da bagno intercambiabili

Pareo o copricostume

Abiti leggeri e in tessuto non da stirare

Power bank

Cappello per proteggersi durante le ore più calde

Accessori per il mare:occhialini, maschera, boccaglio; se siete amanti dello snorkeling

Riviste, quiz e libri da leggere sotto l’ombrellone

Vacanza in montagna: cosa mettere in valigia

Se amate la montagna, la natura e gli sport da fare all’aria aperta, sicuramente nella vostra valigia dovranno esserci dei capi molto pratici.

Ecco la lista:

Scarpe comode

Crema solare: se andate in montagna d’estate.

Zaino piccolo per le uscite giornaliere

Abbigliamento comodo in caldo cotone: se andate in pieno inverno.

Giacca a vento

Felpe e maglioni: se andate in inverno.

Week-end: cosa mettere in valigia

Se dovete partire per soli 2-3 giorni, potete sicuramente mettere tutto in un trolley oppure in un bagaglio morbido e leggero, addirittura uno zaino sarebbe perfetto. Per evitare che i capi possano stropicciarsi, li potete arrotolare invece di piegarli, occupano in questo modo meno spazio.

Ecco tutto ciò che dovete mettere nel trolley:

Scarpe comode da ginnastica

Indumenti in tessuto tecnico e traspiranti: se dovete passeggiare

Ciabatte per stare in stanza

Formati da viaggio in caso di trasporto in aereo

Kit essenziale di pronto soccorso

Viaggio in aereo: cosa mettere in valigia

Per le persone che viaggiano in aereo, bisogna rispettare dimensioni e peso delle valigie e del bagaglio a mano. Ponete attenzione ai prodotti liquidi, devono essere trasportati in una busta trasparente di formato 20×20 cm, in contenitori che devono superare i 100 ml di capacità.

I farmaci potete anche non metterli nella busta trasparente, ma bisogna tenerli a portata di mano, perchè potrebbero chiederli ai controlli di sicurezza. Mettete un portadocumenti nel l bagaglio a mano in modo da avere a portata i documenti personali e tutto il necessario.

Ecco la lista per il viaggio in aereo:

Una giacca leggera: se sentite freddo con l’aria condizionata

Un cuscino da viaggio: se il viaggio è lungo, così potete riposare un pò.

Tappi per le orecchie

Un solo paio di scarpe di ricambio: le più pesanti potete indossare

Consigli su come organizzare la valigia

Definite tutte le liste per ogni tipo di vacanza, adesso dobbiamo capire cosa mettere in valigia in base alle diverse esigenze di tempo e di luogo. Ecco alcuni consigli da seguire:

Evitate di portare troppe cose: portate solo cose essenziali e non caricate troppo il bagaglio. Questo perchè se volete comprare qualcosa sul posto, poi non sapete dove metterle.

Se viaggiate in compagnia, dividete con gli amici le cose comuni, in modo che nessuno ha valigie troppo pesante.

Fotocopiate carte di credito, documenti personali, tessera sanitaria e altri certificati importanti:sperate di non perdere le originali, ma la scrupolosità durante un viaggio non è mai troppa.

Informatevi su come lavare i vestiti in viaggi, in modo da partire con un bagaglio leggero con pochi capi.

