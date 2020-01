Eros e sonno ti rendono più felice dei soldi, lo conferma la scienza

“Dov’è la felicità?” Nel nostro letto, poiché l’eros e il sonno sarebbero le chiavi. 75 anni di ricerca per giungere a una conclusione unica ma sublime.

La ricerca della felicità è la ricerca di una vita. E se anche un noto detto dice che “il denaro non ti rende felice”, spesso aggiungiamo che contribuisce fortemente. Spesso crediamo di poter accedere alla fellicità accumulando beni materiali, eppure l’acquisto dell’ultimo Iphone a volte non basta per farci sentire davvero felici, altri fattori hanno avuto un impatto maggiore sulla felicità rispetto al denaro.

Ti potrebbe interessare anche >>>> Dalia Lama felicità | I 18 Principi della Felicità del Dalai Lama

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La felicità, ecco i fattori determinanti

Secondo l’indice di felicità sviluppato dall’Oxford Economics Institute e dal British Center for Social Research, i due fattori che hanno il maggiore impatto sulla felicità e sul benessere delle persone sarebbero eros e sonno,ben prima dei soldi. Sembrerebbe che un aumento del reddito avrebbe poco impatto sulla felicità, mentre una vita sessuale soddisfacente e un buon sonno ristoratore svolgano un ruolo enorme.

Quindi, tieni presente che, sulla scala dell’indice di felicità, le persone che dormivano meglio avevano in media 15 punti in più rispetto a quelle che si lamentavano di dormire male. Per quanto riguarda le persone con una vita sessuale insoddisfacente, avevano in media 7 punti in meno rispetto a quelli che si dicevano “molto soddisfatti” (e “molto soddisfatto” si precisa che si tratta di un apprezzamento personale, non di una questione di quantità!).

Al contrario, quadruplicare il proprio stipendio ha solo comportato un guadagno di 2 punti sulla scala della felicità. Altri fattori che hanno avuto un impatto maggiore sulla felicità rispetto al denaro includono la salute propria e dei propri cari, la sicurezza del lavoro e la vita in una comunità. Per il resto, possedere una casa propria o avere un gran numero di follower sui social network ha un impatto molto scarso in questa ricerca della felicità.

75 anni di ricerca per giungere a una conclusione unica ma sublime

Questo indice conferma i risultati di uno studio che ha suscitato scalpore nel 2015. Quello fu l’anno conclusivo di un’indagine scientifica più lunga mai condotta per trovare la ricetta della felicità. Dopo 75 anni di osservazione della vita quotidiana di 724 persone di diversa estrazione sociale, i ricercatori della prestigiosa Harvard Medical School giunsero alla conclusione che né la ricchezza né la fama sarebbero state sufficienti a rendere felice qualcuno. La qualità delle relazioni, d’altra parte, garantirebbe felicità, così come salute e memoria.

Ti potrebbe interessare anche >>> Ritrova la felicità con le ricette del buon umore | Ecco quali sono