Diciotto sono secondo il Dalai Lama i principi che uomini e donne dovrebbero seguire per vivere felici. Scopriamoli insieme.

Tutti la cerchiamo ma in pochi sanno veramente come raggiungerla. Stiamo parlando della felicità, la meta che, infondo, ogni essere umano rincorre durante la sua vita, percorrendo però purtroppo spesso strade avventate o sbagliate.

C’è chi cerca la felicità nella coppia, nell’amicizia, nel successo, nel buonumore (come vi avevamo suggerito in Ritrova la felicità con le ricette del buon umore | Ecco quali sono) tutti aspetti senza dubbio importanti nella vita di ciascuno di noi ma che presi singolarmente difficilmente condurranno a una vita pienamente felice.

Quale via imboccare allora per raggiungere la meta nota come felicità? Forse per capirlo ci occorre un aiuto, qualcuno la cui mente e il cui spirito, probabilmente più elevati dei nostri, possano farci da faro in questa difficile avventura nota come vita.

Diverse sono le persone a cui affidarci ma noi oggi abbiamo voluto selezionarle una che dell’argomento felicità ha fatto uno dei suoi “cavalli di battaglia”: il Dalai Lama.

Una guida per diversi fedeli buddhisti nel mondo e non solo. La spiritualità e la personalità di cui si fa portatore hanno reso il Dalai Lama una figura stimata da molti e alla quale molti dunque presteranno attenzione.

Tempo fa proprio costui ha presentato al mondo un vero e proprio prontuario di regole, un vademecum per raggiungere la felicità e mantenerla poi stabilmente nella propria vita.

Rivediamole insieme.

I 18 Principi della Felicità del Dalai Lama

Iniziare un percorso verso la felicità non è cosa facile, significa rivedere in buona parte la propria vita, mettersi in discussione e acquisire nuove prospettive e nuovi principi da seguire (come del resto ci aveva confidato anche Fabrizio Moro in una sua intervista).

Chiediamoci allora se siamo veramente pronte e solo dopo scopriamo i preziosi consigli che il Dalai Lama ha voluto regalarci.

Che la felicità sia con noi!

1 – Tieni sempre contro del fatto che un grande amore e dei grandi risultati comportano un grande rischio.

2 – Quando perdi, non perdere la lezione.

3 – Segui sempre le tre “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni.



4 – Ricorda che non ottenere quel che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna.

5 – Impara le regole, affinché tu possa infrangerle nel modo appropriato.

6 – Non permettere che una piccola disputa danneggi una grande amicizia.

7 – Quando ti accorgi di aver commesso un errore, fai immediatamente qualcosa per correggerlo.

8 – Trascorri un po’ di tempo da solo ogni giorno.

9 – Apri le braccia al cambiamento, ma non lasciar andare i tuoi valori.

10 – Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.

11 – Vivi una buona, onorevole vita, di modo che, quando ci ripenserai da vecchio, potrai godertela una seconda volta.

12 – Un’atmosfera amorevole nella tua casa deve essere il fondamento della tua vita.

13 – Quando ti trovi in disaccordo con le persone a te care, affronta soltanto il problema attuale, senza tirare in ballo il passato.

14 – Condividi la tua conoscenza. È un modo per raggiungere l’immortalità.

15 – Sii gentile con la Terra.

16 – Almeno una volta l’anno, vai in un posto dove non sei stato prima.

17 – Ricorda che il miglior rapporto è quello in cui ci si ama di più di quanto si abbia bisogno l’uno dell’altro.

18 – Giudica il tuo successo in relazione a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo